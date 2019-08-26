CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı İstanbul'da toplanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ağustos'ta 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanının İstanbul'da toplanacağını belirterek, "Gündemimiz belli. Ne konuşacağımız belli. Kimse bize bu aklı vermedi. Bizim hata yapma, kızma, bağırma, dağıtma, bölme, parçalama gibi bir lüksümüz yok" dedi.



Başkan Seçer, partisinin Yenişehir ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı. Burada konuşan Seçer, Emine Bulut cinayetini protesto etmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı açıklamaların yapıldığını hatırlatarak, "Emine Bulut Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye'nin kronik sorunu kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Allah'tan bizim gibi çağdaş, demokrat, Atatürkçü topluluklar var. Kadınlarımıza ve kadın haklarına sahip çıkıyoruz. İşte bunun bir örneği biraz önce yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınları Emine Bulut cinayeti ile ilgili otoriteyi, idarecileri tedbir almaya çağırmak adına önemli bir farkındalık oluşturdular" diye konuştu.



"Kadın daire başkanlığını kuracağız"



Seçim döneminde sözünü verdikleri kadın dairesi başkanlığını kurarak farkındalık oluşturacaklarına dikkat çeken Seçer, "Demokrasinin temel unsurlarının başında gelen kurumların toplumun önemli konularına parmak basmaları, faaliyet yürütmeleri aslında siyaseti de, siyasetçiyi de, yöneticileri de şekillendiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kadın daire başkanlığını kuracağız. Kadınların günlük yaşamlarındaki sorunlarıyla alakadar olacak, onların hakkını, hukukunu savunacak, onları ekonomik hayata katacak, hayattaki zorlukları kolaylaştıracak çalışmaların altına imza atacağız. Bunları kadınlarımızın desteğiyle yapacağız. Özellikle gönüllülük esasına göre çalışacak olan bu yapıda Cumhuriyet Halk Partili kadınları da bu faaliyetlere katkı sunmaya davet edeceğiz. Onun alt yapısını oluşturuyoruz. Çok güzel sonuçlar elde edeceğiz" dedi.



"11 büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'da toplanacağız"



Amaçlarının sadece yerelde başarılı olmak olmadığını, başarıyı genel iktidara taşımak olduğunu söyleyen Seçer, "29 Ağustos'ta 11 büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'da toplanacağız. Gündemimiz belli. Ne konuşacağımız belli. Kimse bize bu aklı vermedi. Biz 11 kişi oturduk dedik ki 'bizlere biçilen müthiş bir misyon var.' Türkiye'nin gözü 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanının üzerinde. Daha geniş bir resimle CHP'li 251 belediye başkanının, Millet İttifakı içerisinde yer alan siyasi partilere mensup belediye başkanlarının ve HDP'li başkanların üzerinde. O zaman bizim on düşünüp, bir konuşmamız lazım. Bizim hata yapma, kızma, bağırma, dağıtma, bölme, parçalama gibi bir lüksümüz yok. Bizim ortaya koyacağımız performans ve başarı İstanbul'dan Hatay'a kadar ülkemizin siyasetini, siyasetin etkilediği alanları, gelecek yol haritasını belirleyecek. Bu yol öyle kolay bir yol değil. Meşakkatli ve engebeli bir yol. Bu yolda yürüyecek adamın çok dirayetli olması, ayağını nereye basacağını bilmesi lazım. Bütün gözler şimdi bizim üzerimizde. Herkes yaptığımızla ilgileniyor" ifadelerini kullandı.



Çok kısa sürede hayata geçirecekleri parkomat uygulaması için ağırlıklı olarak kadın personel alımı yapmak istediklerini ifade eden Seçer, "Parkomat uygulaması yakında başlıyor. 200 civarında personel alacağız. Personellere eğitim vereceğiz. Müracaat eden kadınlarımız çoğunlukla olursa onlara ağırlık vereceğiz. Parkomat uygulaması geçici. Çünkü otopark yapımına başlayacağız. İlçelerden otopark parası alacağımız var. 77 milyon lira Büyükşehir'in ilçelerden alacağı var. Otopark parasını başka yere kullanamıyoruz. 23 milyon lira paramız var. Adliyenin yanında belediyenin bir alanı var orada otopark yapımına başlayacağız. İhale hazırlıkları yapıldı. Oraya güzel, modern bir otopark yapacağız. Bu kadar yokluğun içinde güzel işler yapacağız. Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin oradaki otoparkı da revize ediyoruz" şeklinde konuştu.



Seçer, tasarruf tedbirleri kapsamında Büyükşehir'e ait birçok kiralık binayı iade ederek Macit Özcan Tesislerine geçiş yapacaklarını belirtti. - MERSİN