CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı - Son Dakika

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

22.03.2021 17:53

- CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı CHP'li başkanlar İzmir'de sürdürülebilir su politikası için bir araya geldi CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ve 11 il belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlenmiş olduğu...

- CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

CHP'li başkanlar İzmir'de sürdürülebilir su politikası için bir araya geldi

İZMİR - CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ve 11 il belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlenmiş olduğu Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikası Zirvesine katılarak, suyun yeni bir modelle kullanımı hakkında hazırlanan ortak manifestoyu imzaladı. Başkanlar toplantıda kuraklığın giderek arttığı vurgusu yaparak, suyun korunması ve sürdürülebilirliği hakkında mesajlar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği "Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi", CHP'li 11 büyükşehir belediyesi ve 11 il belediye başkanının katılımıyla Gaziemir ilçesinde bulunan Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Zirveye; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve manifestoda adı bulunan belediye başkanları ve yardımcıları katılım gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise mazereti sebebiyle toplantıya katılamadı.

Manifestonun maddeleri

Zirveye ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, manifestoyu açıklayarak iklim krizinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak için 5 ilkesel değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

Soyer, "Katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmak. Tüm paydaşların içinde yer alacağı yepyeni, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmelidir. Tüm kullanım alanlarında arzın değil talebin yönetilmesi. Plansız gelişen kullanım talepleri için sürekli daha fazla arz oluşturma politikası yerine, başta tarımsal sulama ve sanayi olmak üzere düşük su kullanımıyla yüksek gelir elde edilen ekonomik modeller tasarlanmalı ve teşvik edilmelidir. Su yatırımlarının havza ölçeğinde planlanması. Doğanın su döngüsünün korunması. Suyun ekosistem ve sektörler arası döngüsel kullanımı. Su ihtiyacının yerinde temini, kullanımı ve dönüştürülmesine yönelik döngüsel çözümler teşvik edilmelidir" dedi.

Soyer ayrıca, bu ilkeler doğrultusunda atılacak 10 somut adımla başka bir su yönetiminin mümkün olacağını ifade etti.

Tunç Soyer: "Bilim, kuraklıkla mücadele etmenin yol haritasını çözüyor"

Zirveye ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de son 60 yılda Marmara Denizi'nden daha büyük sulak alanın kuruduğunu söyleyerek, "Bereketli topraklarımız kuraklıkla ilk defa bu dönemde tanıştı. Her yıl 'Bu sene suyumuz yetecek mi?' kaygısını taşımaya başladık. Türkiye'nin susuzluk ve kuraklıkla tanışmasının nedeni suyumuzun yarım asrı aşkın süredir yanlış yönetilmesi. İklim krizi topraklarımızdaki susuzluk tehlikesini her gün daha fazla büyütürken, bu eskimiş politikanın topyekün terk edilmesi beklenmektedir. 2019 verilerine göre ülkemizin su kaynaklarının yüzde 77'si tarımsal sulamada kullanılıyor. Çağdaş yöntemlerle yapılan tarımsal ürün modelleri bu miktarın en azından yarısını hiç kullanmadan çok daha yüksek tarımsal ürün elde edebileceğimizi gösteriyor. Bilim, içme suyumuzu ve doğamızı koruyarak kuraklık ve yoksullukla mücadele etmenin yol haritasını çiziyor. Hal böyleyken akılcılığını yitirmiş bir su politikasının kılavuzluğuna terk edilen Türkiye tarımı, artık bereket değil kuraklık ve yoksulluk tohumları serpiyor. Burada ülkemiz için susuzluğun kader olmadığını gösteren yeni ve çağdaş su politikası açıklayacağız. Türkiye'nin 22 belediye başkanının imzasını taşıyan 'Başka Bir Su Yönetimi Mümkün' adlı ortak metin, ihtiyacımız olan cesaret ve kararlığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz ve canımız gibi sahip çıktığımız birlik ve beraberliğimizi çoğaltsın" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş: "Çağımızın elması olan suyu korumak adına bir manifesto hazırladık"

Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantının yapılmasının kuraklığa doğru giderken çok önemli olduğunu vurguladı. Yavaş, "Özellikle bizim yaşadığımız Orta Anadolu 20-25 yıl içerisinde çölleşecek, bunu görüyoruz; fakat göre göre hiçbir tedbir alınmıyor. Herkes suyu hoyratça kullanıyor ve su konusunda hiçbir karar alınmıyor. Biz biraz su politikasını geç keşfettik. Şu anda Ankara'da o kadar çok hobi bahçesi var ki suyumuzun yüzde 70'i yüzde 15'lik bir azınlık kullanıyor. ve tamamen serbest sulama yoluyla suyumuzu yok ediyor, toprakları kireçlendirip kullanılamaz hale getiriyor. Biz bu konulara ilişkin görüşlerimizi zaman zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildiriyoruz. Kademeli tarifeye geçilmesi gerektiğini söylüyoruz ancak Türkiye'nin yarısına yakınını yöneten belediye başkanları olarak yan yana gelip, çağımızın elması olan suyu korumak adına bir manifesto hazırladık. Dünyaya bir çağrıda bulunacağız. İnşallah kulak verilir ve bir an önce tedbir alınır. Biz bir şeyi kaybettikten sonra tedbir alırdık ancak ilk defa kaybetmeden tedbir alan bir yönetim var. İnşallah bunu başaracağız" diye aktardı.

Ekrem İmamoğlu: "Su meselesi gerçekten çok önemli"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, çok kıymetli bir konuyu konuşmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Su meselesi gerçekten çok önemli. Burada 22 belediye olarak nüfus olarak ülkemizin yüzde 65'ini temsil eden bir nüfusa sahibiz. Bahsedeceğimiz mesele herhangi bir mesele değil. Ülkemizde birçok konu var; ama su meselesi bir süreç meselesi. İstendiğinde bir anda çözüm bulacağımız bir mesele değil. Bu manada su meselesinde de büyük bir iradeyi hep birlikte ortaya koyma sorumluluğumuz var. Kuraklık ve iklim değişikliği dünyanın sorunu. Dünyanın birçok yerinde kuraklık sebebiyle göç dalgasının yaşandığını görüyoruz. Bu bağlamda su kaynaklarının ülkemizde tahrip edilmesine dönük hiçbir hamlede bulunmamalıyız. Bulunanlara da fırsat vermemeliyiz. Yıllar yılı sürecek bir konuda işbirliği yapmanın onurunu yaşıyorum. İnşallah ülkemizin geleceğinde kuraklığın olmadığı, doğayla inatlaşılmadığı bir süreci çocuklarımıza ve gençlerimize hep birlikte emanet ederiz" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tüm belediye başkanları, isimlerinin yazılı olduğu manifestoya imza attı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı - Son Dakika


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