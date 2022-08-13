CHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştu

13.08.2022 15:28
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştu

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın ev sahipliğinde, kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11. toplantılarını Tekirdağ'da yaptıklarını anlattı.

Torun, diğer toplantılarda bilgi paylaşımı ve sorunların çözümüne ilişkin görüşmeler yapıldığını ifade ederek, "Bu toplantılardan oldukça başarılı düşünceler çıktı. İnsanımıza en iyisini sunmak adına ciddi bir çalışma yapıldı. Bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalar ülkemizin bulunduğu her türlü olumsuzluğa rağmen yapıldı." dedi.

Toplantının ardından "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması"nın ortak bildirisini Kadir Albayrak okudu.

Albayrak, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum, tarım ve hayvancılığa cazibe kazandırılması noktasında kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek için yeni nesil eğitim modelleri başlıklarında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Ekonomide yaşanan ağır tablonun vatandaşlara olan yansımasının ve maliyetinin her geçen gün arttığını söyleyen Albayrak, "Belediyelerimiz de bu ağır koşullar nedeniyle ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamakta, sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu sorun ve sıkıntılara rağmen kurumlarımız, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik koşulları yaşamasına, maliyetlerin her gün katlanarak artış göstermesine karşın; ekmek, ulaşım ve su gibi temel konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir belediyelerinin bir yandan halkçı yönetim modelini uygularken bir yandan da yatırım ve hizmetlerini aksatmadan büyük bir şevkle sürdürdüğünü ifade eden Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hizmetlerin önemli kısmı ise sanayi destekleri, kırsal kalkınma hamleleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci aşmanın yolu dayanışma ve üretimden geçmektedir. Toplantımız vesilesiyle milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının nihai vesikası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Tarihimizden aldığımız yüce sorumlulukları geleceğimize dair nice umutlarla bütünleştirmeye, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya ve ara vermeksizin üretmeye devam edeceğiz."

Toplantıya, Torun ve Albayrak'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.

YORUMLAR
500
CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Tekirdağ'da toplandı CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Tekirdağ'da toplandı Seyit Torun'dan Bakan Soylu'ya: 'Müfettişleri Her Gün Belediyelerimize Gönderen, Suç Bulamayınca Uyduran Sensin! Seyit Torun'dan Bakan Soylu'ya: 'Müfettişleri Her Gün Belediyelerimize Gönderen, Suç Bulamayınca Uyduran Sensin!
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Albayrak, Seyit Torun, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:28:06. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement