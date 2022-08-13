CHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştu

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın ev sahipliğinde, kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11. toplantılarını Tekirdağ'da yaptıklarını anlattı.

Torun, diğer toplantılarda bilgi paylaşımı ve sorunların çözümüne ilişkin görüşmeler yapıldığını ifade ederek, "Bu toplantılardan oldukça başarılı düşünceler çıktı. İnsanımıza en iyisini sunmak adına ciddi bir çalışma yapıldı. Bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalar ülkemizin bulunduğu her türlü olumsuzluğa rağmen yapıldı." dedi.

Toplantının ardından "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması"nın ortak bildirisini Kadir Albayrak okudu.

Albayrak, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum, tarım ve hayvancılığa cazibe kazandırılması noktasında kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek için yeni nesil eğitim modelleri başlıklarında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Ekonomide yaşanan ağır tablonun vatandaşlara olan yansımasının ve maliyetinin her geçen gün arttığını söyleyen Albayrak, "Belediyelerimiz de bu ağır koşullar nedeniyle ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamakta, sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu sorun ve sıkıntılara rağmen kurumlarımız, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik koşulları yaşamasına, maliyetlerin her gün katlanarak artış göstermesine karşın; ekmek, ulaşım ve su gibi temel konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir belediyelerinin bir yandan halkçı yönetim modelini uygularken bir yandan da yatırım ve hizmetlerini aksatmadan büyük bir şevkle sürdürdüğünü ifade eden Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hizmetlerin önemli kısmı ise sanayi destekleri, kırsal kalkınma hamleleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci aşmanın yolu dayanışma ve üretimden geçmektedir. Toplantımız vesilesiyle milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının nihai vesikası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Tarihimizden aldığımız yüce sorumlulukları geleceğimize dair nice umutlarla bütünleştirmeye, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya ve ara vermeksizin üretmeye devam edeceğiz."

Toplantıya, Torun ve Albayrak'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.