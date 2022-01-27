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CHP'li 11 büyükşehir belediyesi vergi indirimi ve sübvansiyon desteği istedi - Son Dakika

CHP'li 11 büyükşehir belediyesi vergi indirimi ve sübvansiyon desteği istedi

27.01.2022 17:14
CHP'li 11 büyükşehir belediyesi vergi indirimi ve sübvansiyon desteği istedi

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, hükümetten, yerel yönetimlere yönelik bazı vergi indirimleri yapmasını ve hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği vermesini talep etti.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, hükümetten, yerel yönetimlere yönelik bazı vergi indirimleri yapmasını ve hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği vermesini talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın imzasının yer aldığı ortak açıklamayı Twitter'dan paylaştı.

Açıklamada, geçen yılın kasım ayında bütçelerin belediye meclislerinin onayına sunulduğu hatırlatıldı.

Belediye meclislerinde onaylanan bütçelerin, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklı ekonomik belirsizlik ortamında, geçersiz bütçeye dönüştüğü ileri sürülen açıklamada, bu belirsizlik ve öngörülemezlik ortamından büyükşehir belediyeleri kadar bütün yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının olumsuz etkilendiği savunuldu.

Açıklamada, "Hem belediyelerimizin hem de diğer kamu kurumlarının yeni bütçe yapmaya ihtiyaç duydukları, önümüzde duran bir gerçektir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye genelinde belediyelerin mazot, elektrik, doğal gaz, un ve benzeri gibi maliyetlerin etkisiyle tüm hizmetleri devam ettirme noktasında zorlandığını kaydeden 11 büyükşehir belediye başkanı, bu durumun ihalelere katılan firmaları da zora düşürdüğünü belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda merkezi hükümetten beklentimiz ve talebimiz, yerel yönetimlere yönelik bazı vergi indirimlerine gidilmesi ve hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği verilmesidir. Örneğin, toplu ulaşımda KDV ve ÖTV istisnası getirilmelidir. Artan enerji maliyetlerini, özellikle raylı sistemler, elektrik ve su gibi giderleri düşürecek bazı vergi indirimlerine gidilmelidir. Bu ve benzeri seçeneklerin düşünülmesi, Türkiye'deki bütün yerel yönetimler için önemli olacaktır. Bu sayede ekonomik sıkıntılar altında ezilen vatandaşlarımızın da bir nebze olsun rahatlaması sağlanacaktır."

Açıklamada CHP'li hiçbir belediyenin usulüne uygun her türlü teftiş ve denetime tabi olmaktan rahatsızlık duymayacağı da belirtildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Savaş, Twitter, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li 11 büyükşehir belediyesi vergi indirimi ve sübvansiyon desteği istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li 11 büyükşehir belediyesi vergi indirimi ve sübvansiyon desteği istedi - Son Dakika
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