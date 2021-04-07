CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı

07.04.2021 20:56
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı, System.String[]

CHP'li 25 milletvekilinden oluşan heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve esnafın sorunlarını dinlemek üzere Yalova'ya geldi.

CHP'li 25 milletvekilinden oluşan heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve esnafın sorunlarını dinlemek üzere Yalova'ya geldi.

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen 25 milletvekili, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek başkanlığında Yalova'ya geldi. CHP Yalova il binası önünde toplanan vekiller, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na giderek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin ardından yeniden parti önüne gelen heyet adına Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, basın açıklaması yaptı. Gürel, ilin gündemindeki Karma OSB ve Vefa Salman'ın görevden alınması konularına değindi. Birkaç ay önce alevi vatandaşlarının evlerinin çarpı işareti ile çizilmesi konusu ile söze başlayan Gürel, "Alevi vatandaşlarımızın evleri işaretlendi. Bu olaydan sonra Yalova Valisi Muammer Erol da Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık da olayı çözeceklerini ifade etti. Çözeceğiz dediler ama halen hiçbir şey yok. Peki ne zaman bunu çözeceksiniz" dedi.

'KARMA OSB KONUSUNDA KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR'Yalova'nın en önemli gündem maddelerinden biri olan karma OSB kurulması konusuna da değinen Gürel, "Tüm Yalova karma OSB'ye karşı. AK Parti'li yöneticiler de çıkıp karma OSB'ye karşı olduklarını ifade ediyorlar ama kimse çıkıp bir şey yapmıyor. Kimse çıkıp da yaptırmayacağız, bu işi bitirdik demiyor. Muallakta bırakıyorlar." diye konuştu.'DAVAYI UZATTIKÇA UZATIYORLAR'Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden alınmasıyla sonuçlanan belediyedeki yolsuzluk davası ile ilgili de açıklamada bulunan Mehmet Gürel, "Yalova'da seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman'dır. Başkanımız belediyede bir yolsuzluk tespit ediyor. Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve müdürler konuyu şikayet ediyorlar. Konuyla ilgili dava açılıyor bizimkiler içeriye alınıyor. Gerçi önce 50 kişiydi şimdi birkaç kişiye düştü ama milletin çoluğu çocuğu var. Bu dava 1 yıldır sürüyor. Neden bu davayı sonuçlandırmıyorsun. Suçlu varsa, suç varsa cezasını çeker. Yoksa da ki biz yok olduğuna inanıyoruz. Bu sefer de belediye başkanını görevine geri döndürürsün." ifadelerini kullandı.'YALOVA BELEDİYESİNİ GERİ ALACAĞIZ'CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in ardından açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de Vefa Salman'a tam destek verdiklerini ve her zaman yanında olduklarını söyledi. Yalova Belediyesi'ni yeniden alacaklarını ifade eden Erkek, "Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı olan Vefa Salman'ın mazbatasını alır almaz ilk yaptığı iş mali müşavirler odasından ve Yalova Valiliği'nden denetmen istedi. Sonrasında seçim iptal oldu. 1 Haziran'da seçimi yeniden kazandı ve mazbatasını alır almaz denetlenme talebinde bir kez daha bulundu. Bunu tam 4 yazı ile defaten istedi. Bunu yapan iradeyi koyan bir belediye başkanı bugün belediyedeki görevi ihmal suçlaması ile karşı karşıya kalamaz. 2020 yılının başında usulsüzlüğü ilk tespit eden de yine Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman'dır. Peki, sonuç ne sadece CHP'li olduğu için görevden alınıyor. Sırf CHP'li belediye başkanı var diye davayı büyüttükçe büyüttüler. Ayrıca Yalova Belediye Meclisi'nde de AK Parti çoğunlukta. Mecliste de CHP çoğunlukta olsaydı yine görevden alınmazdı Vefa Salman. Haksız hukuksuz davalarla belediye başkanlığını aldınız. Ama biz tekrar Yalova'yı da kazanacağız. Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı da bu haksız dava da berat edecek" diye konuştu.

CHP heyetinin Yalova programı doğrultusunda önce kent merkezinde yarın da ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleceği ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağı belirtildi. Vekillerin buradaki izlenimlerini bir rapor halinde CHP Genel Merkezi'ne suna aeı öğrenildi.


CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Böyle hırsızlık görülmedi! Ünlü dizi oyuncularının cevizlerini bile çalmış Böyle hırsızlık görülmedi! Ünlü dizi oyuncularının cevizlerini bile çalmış Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı         
20:17
Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi         
18:07
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı         
13:00
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 21:06:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li 25 milletvekili Yalova'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei