CHP'li 4 Milletvekilinden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP'li 4 Milletvekili, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Kayseri'ye gelen CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP İl Başkanı Ümit Özer ile beraber Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri basınının tarihi hakkında milletvekillerine bilgiler vererek, gazetecilerin sıkıntılarının yer aldığı dosyayı verdi.



Ziyarette konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Bugün şehrimizde 3 değerli milletvekilimizi ağırlıyoruz. Türkiye genelinde 100 milletvekili arkadaşımız genel başkanımızın talimatıyla 24 ilde görevlendirildi. Gidilen ilin fotoğrafının çekilmesi ve CHP'nin iktidarından beklentiler nelerdir bunların tespiti yapılıyor. Kayseri'ye gelen milletvekillerimiz şehrimize uzak olan isimler değil. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar ortada. Hem ekonomik anlamda hem eğitim anlamında hem de toplumsal barış anlamında yaşanılan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bunun nedeni de belli. Hastalığın nedeni Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşıp, tek adam rejimine sürüklenmesidir. Çare, tekrardan Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da, "Kayseri'yi diğer illerimizle kıyasladığımızda gerçekten yerel ve bölgesel medya açısından hala gücünü koruyabilen bir ilimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ekonomik, sosyal ve siyasal güç en önemlisi de medya örgütlülüğünün gücüyle korunabilen güç olabiliyor. Medya alanında korunmanın en doğru yolu da bölgede, ilde ve ülkede özgür medyayı oluşturmanın yolu da medya örgütlülüğünden geçiyor. Kayseri'de dahil olmak üzere medya çalışanlarımızın örgütlülüğü yok. Medya alanındaki örgütlülükler bugün siyasi iktidardan medet umar noktaya gelmiş" diye konuştu.



Kayseri'yi dinlemeye geldiklerini kaydeden CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ise, "Burada Kayseri'miz için neler yapabiliriz diye konuşmaya geldik. Kayseri basınımız için neler yapabiliriz diye konuşmaya geldik. Bu sıkıntıları mutlaka genel kurul aşamasında dile getireceğiz. Kayseri'de bütün sivil toplum örgütleri ile görüşüp neler yapacağımızın tespitini yapacağız. Kayseri bizim önemli illerimizden birisidir. Çok güzel şeyler hak ediyor. Bizde Kayseri'nin hak ettiği şeylere nasıl katkımız olacağını öğreneceğiz. Bunun içinde çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ