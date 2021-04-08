CHP'li Açıkel: "Romanlar, sosyo ekonomik anlamda en kırılgan kesimlerin başında geliyor" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Romanlar, Türkiye'nin en kırılgan kesimlerinin başında geliyor." ifadesini kullandı.

Açıkel, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşayan Romanların sayısının tam olarak bilinmediğini ve sorunlarının dökümü konusunda eksikler olduğunu ifade etti. Roman yurttaşlara kamu hizmetlerini eşitlik temelinde eksiksiz olarak götürmekle yükümlü olan iktidarın bu konuda isteksiz davrandığını savunan Açıkel, bu durumun Romanların sorunlarının kangrenleşmesine neden olduğunu belirtti.

"Romanlar, Türkiye'nin en kırılgan kesimlerinin başında geliyor." ifadesini kullanan Açıkel, Roman yurttaşların pek çok alanda ön yargılara ve ayrımcılığa maruz kaldığını anlattı. Açıkel, Kovid-19 öncesinde dahi çalışan Romanların yüzde 76'sının düzenli gelir elde edemediğini, sadece yüzde 11'inin düzenli bir işe sahip olduğunu, yüzde 25'inin işsiz olduğunu ve çalışanlar içinde yüzde 81'inin sigortasız ve güvencesiz çalıştığını aktardı.

Roman yurttaşların, neredeyse yapısallaşmış düzeyde bir yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıya bırakıldığını, özellikle son yıllarda Orta Doğu'dan gelen mülteci nüfusun da Romanlar için dezavantajlı bir durum yarattığını dile getiren Açıkel, kontrolsüz göç politikasının Roman yurttaşları özellikle istihdam ve barınma konusunda olumsuz etkilediğini iddia etti.

"Kovid-19 pandemisi Romanların sorunlarını derinleştirdi"

CHP'li Açıkel, Kovid-19 pandemisi öncesinde de toplumun en kırılgan kesimlerinden olan Romanların, bu süreçte yoksulluk, işsizlik, eğitimde eşitsizlik ve sağlık hizmetlerine erişememe gibi başlıca sorunlarının daha da derinleştiğini belirtti. Gelirini sokak işçiliğinden kazanan Romanların sokağa çıkma yasaklarında gelirden yoksun kaldığını ve devletten destek alamadığını, eğlence sektörünün önemli bir parçası olan Roman müzisyenlerin de eğlence sektöründeki kapatmalardan, düğünlerin yasaklanmasından dolayı gelirlerini ve işlerini kaybettiğine işaret eden Açıkel, Kovid-19 öncesinde de sürdürülebilir eğitim konusunda sorun yaşayan Roman çocukların yaklaşık bir yıldır süren uzaktan eğitim döneminde büyük zorluklar yaşadıklarını ileri sürdü.

Sorunların doğru tespiti ve ayrımcılıktan uzak güçlü sosyal devlet mekanizmaları ile Roman yurttaşların yaşadıkları bütün sosyo ekonomik sorunların çözülebileceğini savunan Açıkel, insan onuruna yakışır bir yaşam sunmanın, ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya son verilmesinin yürütülecek etkin politikalarla mümkün olduğunu vurguladı.

CHP olarak önerdikleri ve amacı ihtiyaç sahibi ailelerin aylık gelirlerini artırarak refah düzeylerini yükseltmek olan Aile Destekleri Sigortası'nın kapsamına girecek kırılgan grupların başında ihtiyaç sahibi Roman ailelerin geldiğini kaydeden Açıkel, "Aile Destekleri Sigortası ile ailelere tahsis edilecek olan aile maaşına ve Aile Sigortası uzmanlarının sosyal desteklerine ek olarak ısınma, su, elektrik gibi destekler de verileceği için Roman yurttaşlarımızın yaşam koşulları hissedilir biçimde iyileştirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.