CHP'li Açıkel: "Yurt Kapasitesinin, Öğrenci Sayısının Yüzde 25'sine Dahi Yetmediği Görülmektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KYK yurtları boş, öğrenci arıyoruz" açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na "KYK Yurtlarında kontenjan boşluğu yaşanan iller ve bu illerde bulunan KYK Yurtlarının listesi nedir?" sorusunu yöneltti. Açıkel, önergesinde; "KYK yurt kapasitesinin, öğrenci sayısının yüzde 25'sine dahi yetmediği görülmektedir. Milyonlarca gencimiz ve ailesi, barınma konusunda sıkıntı yaşarken yapılan bu açıklama, gençlerde, ailelerinde ve kamuoyunda büyük hayal kırıklığına neden olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle, öğrenci yurdu kapasiteleri ile ilgili soru önergesi verdi. Açıkel, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gençlerin en temel hakkı olan eğitim ve barınma hakları konusunda büyük gerilemeler yaşanmaktadır. Aileler, Türkiye tarihinin en yüksek enflasyon ve pahalılık koşullarında çocuklarının eğitim ve barınma maliyetlerini karşılayamadığı için, çocuklarını daha iyi bir gelecek için yıllarca emek harcadıkları üniversiteye gönderemez duruma gelmiştir ve eğitimden kopuşun arttığı bir süreç yaşanmaktadır. Gençlerimiz ve aileleri, eğitimden kopma ya da fahiş kira ve geçim masraflarının altında ezilme ikilemine sıkıştırılmaktadır.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLMUŞTUR"

2022 yılı itibariyle, YÖK ve MEB verilerine göre, örgün eğitim olarak yüksek öğretime kayıtlı olan 3 milyon 800 bin civarında öğrenci bulunduğu hesaplanmaktadır. Buna karşın KYK'ya bağlı olan yurtlarda ülke genelindeki kapasitenin 700 bin kişi ile 750 bin kişi arasında olduğu anlaşılmaktadır. Yani KYK Yurt kapasitesinin, öğrenci sayısının yüzde 25'sine dahi yetmediği görülmektedir. Veriler bu şekildeyken, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'KYK yurtları boş. KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz' şeklinde bir beyanatı olmuştur. Milyonlarca gencimiz ve ailesi, barınma konusunda sıkıntı yaşarken yapılan bu açıklama, gençlerde, ailelerinde ve kamuoyunda büyük hayal kırıklığına neden olmuştur."

"KYK YURT KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASIYLA İLGİLİ BAKANLIĞINIZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR VAR MIDIR"

Açıkel, soru önergesinde Bakan Kasapoğlu'na şu soruları yöneltti:

Haziran 2022 itibariyle, Türkiye genelinde KYK Genel Müdürlüğüne bağlı kaç adet yurt vardır, bu yurtların toplam kontenjanı nedir?

-Kovid-19 Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının akabinde, Eylül 2021-2022 döneminde KYK yurtlarına yapılan başvuru sayısı nedir? Başvurular sonrasında yerleştirme oranı ne olmuştur?

-Örgün eğitim olarak yüksek öğretime kayıtlı olan 3 milyon 800 bin olan öğrenci sayısının ancak yüzde 20'sine yeten KYK Yurt kapasitesinin, artırılması ile ilgili olarak bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

-Şu an yapımı, inşaatı devam eden KYK'ya bağlı öğrenci yurdu var mıdır? Varsa kaç yurt inşaat aşamasındadır, bu yurtların ne zaman hizmete girmesi planlanmaktadır? Bu yurtlarla birlikte Türkiye geneli toplam KYK öğrenci yurdu kapasitesi kaç olacaktır?

-İl bazlı olarak KYK Yurtlarının kontenjan bilgileri ve doluluk istatistikleri nedir?

-Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği, "KYK Yurtlarında kontenjan boşluğu" yaşanan iller ve bu illerde bulunan KYK Yurtlarının listesi nedir?

"AKP, 20 YILDIR İKTİDARDA OLMASINA RAĞMEN ÖĞRENCİLERİN YURT SORUNUNU ÇÖZEMEDİ"

Açıkel, soru önergesiyle açıklamasında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Büyükşehirler başta olmak üzere, Türkiye'nin bütün şehirlerinde üniversite öğrencilerinin ciddi bir barınma krizi ile karşı karşıya oldukları bir süreç yaşanıyor. Kamunun gerekli yatırımları yapmaması yüzünden büyüyen barınma krizi, tüm şehirlerde artan astronomik kiralar ve özel yurt fiyatları nedeniyle daha da derinleşmiş bir durumda. AKP, 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen öğrencilerin yurt sorununu çözmedi ve 20 yılın sonunda, öğrencilerin barınma haklarından mahrum kalmasına ve eğitim haklarının sekteye uğramasına neden oldu.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BİR YIL İÇİNDE YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi, iktidara geldiğimizde bir yıl içinde tüm gençlerin yurt sorununu çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri koşullarda barınacakları güvenli ve nitelikli yurtlara kavuşturacağız. Gençlerin yirmi yılda çözülmeyen barınma, beslenme ve teknolojik altyapı sorunlarını, bir yıl içerisinde çözeceğiz."