CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bin kişilik sahra hastanesi kurulduğu açıklaması üzerine Adana Valiliği, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğu, bu alanda bin yataklı hastanenin bulunmadığı ve olması gereken tıbbi donanımların olmaması sebebiyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı kaydedildi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçtiğimiz 4 Nisan'da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Gazetecilerin içerden görüntü alınmasına izin verilmeyen sahra hastanesiyle ilgili sadece Belediye Basın Bürosu tarafından görüntü ve fotoğraf servis edilmişti. Görüntü ve fotoğraf çekmek için alana giden gazetecileri ise güvenlik görevlileri içeri almamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin bulunduğu alana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kısa süre içinde bin yataklı 'Sahra Hastanesi' kurduğunu açıklamıştı.

AK PARTİ MECLİS ÜYESİ ORTAYA ÇIKARDI

Bu gelişmeler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu da halkımız gibi aldatılmaktadır. Zira fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulmuştur" diye konuştu.

Öte yandan Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğu, bu alanda bin yataklı hastanenin bulunmadığı ve olması gereken tıbbi donanımların olmaması nedeniyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı kaydedildi. Sağlık hizmeti sunumu açısından Adana'nın herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyaç olmadığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İlimizde koronavirüs vakaları ile mücadelede 1'inci basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25 bin 335 sağlık personelimizle hizmet devam etmektedir. İl geneli hastanelerimizde bin 412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir."