Son Dakika Haberleri: CHP'li Aday Bucak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest

CHP'li Aday Bucak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, AK Parti'li belediye meclis üyesi ve adayı Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Aday Bucak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest, System.String[]
ŞANLIURFA'da, AK Parti'li belediye meclis üyesi ve adayı  Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bucak, adliye çıkışında kendisini bekleyenler tarafından omuzlara alındı.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, AK Parti  Haliliye Belediye Meclis Üyesi ve aynı göreve yeniden aday Nusret Kaya, darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı. Bucak, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ancak dün yeniden gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan Fatih Bucak'ın da aralarında olduğu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yoğun önlemleri arasında adliyeye getirilen Bucak ve diğer şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Bucak, adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalık tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Omuzlara alınan Bucak, kendisine destek verenlere teşekkür ettikten sonra Siverek'e gitti.

Siverek'te AK Parti adayı Şehymus Aydın, başkanlığı kazandı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:58 Kaynak: DHA

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