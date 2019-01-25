CHP'li Aday İttifak Adayını Beğenmeyip Oturma Eylemi Yaptı

CHP Samsun İlkadım Belediye Meclis Üyesi aday adayı Cengiz Akşan, aday olduğu ilçenin İYİ Parti'ye bırakıldığını iddia ederek CHP İlkadım İlçe Binası önünde oturma eylemi yaptı.

CHP Samsun İlkadım Belediye Meclis Üyesi aday adayı Cengiz Akşan, aday olduğu ilçenin İYİ Parti'ye bırakıldığını iddia ederek CHP İlkadım İlçe Binası önünde oturma eylemi yaptı.



CHP Genel Merkezi, Millet İttifakı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye seçimlerinde İYİ Parti'yi desteklemeye kararı aldı. İttifak ilçelerde de devam etti. Samsunlu Cengiz Akşan (55), 2 ay boyunca CHP belediye meclis üyeliği aday adaylığı çalışmalarına başladı. Atatürk'ün Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100. yıldönümünde, adını Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru'ndan karaya ilk adımını attığı 'İlkadım'dan alan İlkadım ilçesine CHP'den değil de İYİ Parti'den bir aday gösterileceğini iddia eden Cengiz Akşan, sabah 05.00'te partisinin ilçe binası önüne gelerek oturma eylemine başladı. Akşan, Millet İttifakı'nın İlkadım adayının CHP'li olması gerektiği için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.



"İlkadım, Atatürk ve Milli Mücadele kenti"



İlkadım'da CHP'li bir başkan adayının desteklenmesi gerektiği için oturma eylemi yaptığını dile getiren Akşan, "35 yıldır CHP'de siyaset yaptığım için aday adayı olmayı düşündüm. Maalesef genel merkez bazında bu süreç ittifaklara gitti. Benim çıkış noktamda ittifak kapsamında büyükşehir bırakılır, bazı ilçeler de CHP'ye bırakılır diye düşündüm. Bunlardan biri de İlkadım'dı. Çünkü İlkadım, Atatürk ve Milli Mücadele kenti. Bu yıl da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100. yıldönümü. 31 Mart'ta İlkadım'da CHP'li bir adayla kazanılırsa büyük bir coşku yaşanır diye düşündüm. Sonra da İYİ Parti'den aday gösterileceğini öğrendim. Etik bulmadığım için İYİ Parti logosu altında aday olmayı düşünmüyorum. Eylemi de bu yüzden gerçekleştiriyorum" dedi.



Akşan, oturma eylemini gece geç saatlere kadar sürdüreceğini ifade etti. - SAMSUN

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