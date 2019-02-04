Son Dakika Haberleri: CHP'li Aday Kendine Oy Veremeyecek

CHP'li Aday Kendine Oy Veremeyecek

1 saat önce

CHP'nin Vezirhan Belde Belediye Başkan Adayı Ercan Öztürk, ikameti beldede olmadığı için kendisine oy veremeyecek.

CHP'li Aday Kendine Oy Veremeyecek, System.String[]
CHP'nin Vezirhan Belde Belediye Başkan Adayı Ercan Öztürk, ikameti beldede olmadığı için kendisine oy veremeyecek. Öztürk bu durumu, "Benim oy kullanmamam kaybımız değildir diye düşünüyorum. Vatandaşlardan tepki gelmez" sözleriyle değerlendirdi.

CHP bugün Seçim Koordinasyon Merkezinde partiye üye olanlara rozet takma töreni düzenleyerek, merkez ilçeye bağlı Bayırköy ile Vezirhan belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Vezirhan Belde Belediye Başkan Adayı, Bilecik TSO Meclis Üyesi Ercan Öztürk, ikametinin beldede olmaması hakkındaki söylentiler üzerine İHA muhabirine açıklamada bulundu. Öztürk, seçim çalışmalarına bugün start verdiğini anlatarak, "İddialı bir şekilde Vezirhan'a geliyoruz. Oradaki çıkan diğer partideki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah projelerimiz Vezirhan için güzel olacak" dedi.

"Vatandaşlardan tepki gelmez, sanmıyorum"

Öztürk, "Vezirhan'da ikametiniz bulunmadığı için oy kullanamayacaksınız, seçmenden nasıl oy isteyeceksiniz" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Benim orada kaydımın olup olmaması sadece bir oy değil diye düşünüyorum. Ben Vezirhan halkı için geliyorum. Bir oy kullanmasam bile kaybımız değildir diye düşünüyorum. Vatandaşlardan tepki gelmez, sanmıyorum. Ben onlar için geliyorum, onların sorunları için geliyorum. Son dakikada karar verdim bu şekilde. Zaten ikametgahımı da oraya aldırıyorum. Orada olacağım sonuçta." - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:06 Kaynak: İHA

Politika
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