CHP'li Aday Konakcı'dan Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çifteler Belediye Başkan adayı Zehra Konakcı, seçim sonuçlarına itiraz süreci ile bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çifteler Belediye Başkan adayı Zehra Konakcı, seçim sonuçlarına itiraz süreci ile bir açıklama yaptı.



Konakçı, yaptığı açıklamada, Çifteler Belediye Başkanlığı seçiminde kullanılan 456 oyun geçersiz sayıldığını, MHP adayının 8 oy farkla seçimi kazandığının ilan edildiği hatırlattı. Süresi içinde sonuçlara itiraz ettiklerini ve geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep ettiklerini, ancak Seçim Kurulu tarafından oy çokluğuyla reddedildiğini anlatan Zehra Konacı, açıklamasının bir bölümündü şunları belirtti;



"Geçersizlik sebebiyle iptal edilen oyların neredeyse tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğundan eminiz. Çünkü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP 450 oy fazla almıştır. Meclis üyeliği seçiminde ise CHP 194 oy fazla almıştır. Normal olan, belediye başkanlığı seçiminde de bizim fazla oy almamız ve seçmenin kararının aynı doğrultuda olmasıdır. Ancak, her nasıl olduysa diğer partiden fazla oy almamız gereken seçimde 8 oy az aldığımız ileri sürülmektedir. Biz, 31 Mart seçimlerini kazandığımıza inanıyoruz. İlçe Seçim Kurulunun haksız ve hukuka aykırı kararına karşı İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduk. Adaletin yerine gelmesi, gerçeğin ortaya somut olarak konması tek temennimizdir. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz ve hakkımızı arayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi

Beren Saat'ten "Bunun da Kafa İyice Gitti" Diyen Takipçisine İlginç Cevap

Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı

AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde