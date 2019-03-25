CHP'li Aday, Mahalleleri Dolaşıp Çöp Topladı

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AK Parti Seçim Ofisinin Camlarını Kıran 2 Saldırgan, AK Partili İsmi de Darbetti

Erdoğan'ın "Yavaş'ın Seçim Öncesi veya Sonrası Ne Olacağı Belli Değil" Çıkışına Yavaş'tan Yanıt