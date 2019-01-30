Son Dakika Haberleri: CHP'li Aday Oktay: "Marmaris'i Demokrasinin Kalesi Yapacağız"

CHP'li Aday Oktay: "Marmaris'i Demokrasinin Kalesi Yapacağız"

1 saat önce

CHP'li Aday Oktay: "Marmaris'i demokrasinin kalesi yapacağız"MUĞLA - CHP Parti Meclisi tarafından Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Oktay, Ankara'dan Marmaris'e döndü.

CHP'li Aday Oktay: " Marmaris'i demokrasinin kalesi yapacağız"

MUĞLA - CHP Parti Meclisi tarafından Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Oktay, Ankara'dan Marmaris'e döndü.
Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris Belediye Başkanlığı Adaylığı için M. Ali Acar, Acar Ünlü, Mehmet Baysal ve Mehmet Oktay aday adayı olduklarını açıklamıştı. CHP Parti Meclisi 18 saat süren toplantının ardından Marmaris Belediye Başkanı Adayı olarak Mehmet Oktay'ı ismini açıklamıştı. Ankara'da bulunan Oktay bugün ilçeye geldi. Oktay'ı Taşhan mevkinde yüzlerce araçlık konvoy karşıladı. Sitelerdeki bir otelde partililerle bir araya gelen Oktay, burada partililere seslendi.
Belediye Başkanlığı döneminde kapısın herkese açık olacağını belirten Oktay: "Adaylık sürecinde parti içinde kendimizi ifade etmeye çalıştık. ve nihayetinde Parti Meclisi tarafından oybirliği ile bu görev bize verildi. Bu süreçte her ne kadar rakip olsak da özellikle, dost olarak ifade edeceğim sayın Mehmet Baysal ağabeyim ve sevgili Acar Ünlü kardeşime teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığı dönemimizde emin olun herkese kapımız sonuna kadar açık olacak. Hiçbir vatandaşımızı ve hiçbir belediye personelimizi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan kucaklayıcı olacağız. Bunun için hepinizin huzurunda söz veriyorum. Cumhuriyetin kalesi yaptığımız Marmaris'i elbirliği ile demokrasinin de kalesi yapacağız" dedi.
Oktay'a destek verdiğini daha önce açıklayan Acar Ünlü de, otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:09 Kaynak: İHA

CHP Parti Meclisi, Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, Yerel
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