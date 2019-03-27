Son Dakika Haberleri: CHP'li Adaya Şehit Eşinden Tepki

CHP'li Adaya Şehit Eşinden Tepki

1 saat önce

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'a, şehit ailelerine verdiği yemekte bir şehit eşi tepki gösterdi.

CHP'li Adaya Şehit Eşinden Tepki, System.String[]
Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'a, şehit ailelerine verdiği yemekte bir şehit eşi tepki gösterdi.

Karalar, bir otelde verilen yemekte şehit aileleriyle bir araya geldi.

2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek, Zeydan Karalar'ın konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Demiryürek, çukur olaylarında eşinin şehit olduğunu belirterek, "Bu hendekler yapılırken ses çıkarmayan insanlarla şu anda birlikte olmanız bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Benim kızım şu anda babasız ve bunca şehidin çocukları babasız. Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz?" diyerek salondan ayrıldı.

Salonda bulunan bazı partililerin şehit eşine hakaret etmesi üzerine Karalar, "Boşver boşver, onlar zaten provokasyon için gelmişler." cevabını verdi.

Demiryürek'e partililerin hakaret etmesi nedeniyle bazı şehit aileleri de salonu terk etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Zeydan Karalar, Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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