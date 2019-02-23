Son Dakika Haberleri: CHP'li Adayı Saruhan; "Bodrum'a Uzaktan Bakmaya Değil, Gerçek Anlamda Dokunmaya Geldik "

CHP'li Adayı Saruhan; "Bodrum'a Uzaktan Bakmaya Değil, Gerçek Anlamda Dokunmaya Geldik "

18 dakika önce

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan, "Ben ve arkadaşlarım Bodrum'a uzaktan bakmaya değil eğitimden sağlığa, sanattan spora, ekonomiden kültüre her alanda gerçek anlamda dokunmaya geldik"dedi.

CHP'li Adayı Saruhan;
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan, "Ben ve arkadaşlarım Bodrum'a uzaktan bakmaya değil eğitimden sağlığa, sanattan spora, ekonomiden kültüre her alanda gerçek anlamda dokunmaya geldik"dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi tarafından Bodrum'da bulunan bir otelde 30'uncu yıl kutlaması düzenlendi. Kutlama etkinliğine CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan, eşi Hülya Saruhan ve meclis üyeleri katıldı. Saruhan ve eşini Dernek Başkanı Meral Saraçbaşı, yardımcısı Gülhan Karatay karşıladı.

Dernek başkanı Meral Saraçbaşı yaptığı konuşmada Turgutreis'deki Gerensay Eğitim Evi'ne kütüphane yaptıran Berdan Köroğlu'nun ağabeyi ve meclis üye adayı iş adamı Emre Köroğlu'na Teşekkür Belgesi vererek desteklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Her yıl ortalama 300 öğrenciye burs verdiklerini belirten Saraçbaşı, konuşma başında yeni dönemde görev almasını istedikleri Saruhan'dan Eğitim Evi yanındaki arsanın Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının verileceği bir park haline getirilmesini istedi.

Kardeşi Berdan Köroğlu 'nun annesi Oya Köroğlu'nun anısına yaptırdıkları Kütüphane için Teşekkür Belgesi'ni almaktan gurur duyduğunu belirten Emre Köroğlu, "Çağdaş modern ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda öğrenciler yetiştirmek için ÇYDD 'ne tüm gücümüzle desteği sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Saruhan'da konuşmasında ÇYDD derneğini yaptığı etkinlikle Atatürk'ün izinde ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirildiğini,belediyenin tüm gücüyle derneğe destek vermeyi sürdüreceğini

belirterek, "Bizim yolumuz Ulu Önder Atatürk'ün yolu, ruhumuz Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ruhu. Ben ve arkadaşlarım Bodrum'a uzaktan bakmaya değil eğitimden sağlığa, sanattan spora, ekonomiden kültüre her alanda gerçek anlamda dokunmaya geldik. Akıl ile bilim ile hareket ederek çağdaşlığı modernliği yakalamak zorundayız" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:20 Kaynak: İHA

Mustafa Saruhan, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum, Politika
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