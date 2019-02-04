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CHP'li Adaylardan Balçova'da Önemli Mesajlar

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova İlçe Örgütü'nün düzenlediği kahvaltıda bir araya gelen sandık görevlileri adeta gövde gösterisi yaptı.

CHP'li Adaylardan Balçova'da Önemli Mesajlar, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova İlçe Örgütü'nün düzenlediği kahvaltıda bir araya gelen sandık görevlileri adeta gövde gösterisi yaptı. Toplantıya katılan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Örgütümüzde bu çalışma azmi ve inanç varken kimse İzmir üzerine planlar yapmasın" dedi.

CHP Balçova İlçe Başkanlığı, geleneksel hale getirdiği Seçim Stratejisi ve Birlik Toplantısını düzenlenen kahvaltı ile gerçekleştirdi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ve mahalle sorumlularının yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve belediye meclis üyeleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, "Balçova'nın gücü belli, bu gücümüzü tekrar sandığa yansıtarak partimiz adına rekorlar kıracağız. Balçova'daki hizmet aşkımız artarak devam edecek" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır Balçova'da çok şanslı olduklarını ifade ederek, " Türkiye'ye örnek olmuş, marka olmuş bir belediye başkanımız var. Bizler şehrini, vatanını, bayrağını, seven insanlarız. Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ise partililere yaptığı konuşmada, "2004'ten bu yana sizlerin güzel yüreği ile mücadeleniz ile Balçova Halkı'na adaletli bir hizmet veriyoruz. Bu seçimlerde de durmayacağız. Kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza mutfaktaki yangını anlatacağız, biberin kilosunun 13 lira olduğunu anlatacağız. Sizin anlattığınız vatandaşta sizin gibi bizler gibi kasaba gidip gönlünce alışveriş yapamıyor. Çocuğunun eğitimi için para bulamıyor. Vatandaşa partimizin çözüm önerilerini anlatarak oylarını isteyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, güç olacağız ve çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak için iktidar olacağız" diye konuştu.

"Bu seçimde İzmir'de rekorlar kıracağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de, "Dünyanın en bereketli toprakları olan Türkiye'de yaşamamıza rağmen mutlu değiliz. Bu yaşam kalitesini bu ülkenin güzel insanları hak etmiyor. Bu bir kader olamaz bunu değiştirmek mümkün. Bunun için siyaset yapıyoruz. Anadolu'nun öncüsü İzmir'de bunu başarırsak tüm Türkiye'ye örnek olacağız. İzmir demokrasisi ile birlikte yaşama kültürü ile ve de AKP'ye boyun eğmediği için Türkiye'de her zaman örnek olmuştur. Bu seçimlerde iktidar partisi de çok zor durumda. Patlayacak ekonomik krizi bastırmaya çalışıyorlar. Tüm ülkede oluşturacağımız başarı hikayesinin öncüsü yine İzmir olacak. Bu seçimde İzmir'de rekorlar kıracağız. İzmir'in gözlerinin içine bakarak müjde bekleyen Türkiye'ye, Balçova'nın Kadınları bu müjdeyi verecek. Bu müjdeyi Balçova'dan İzmir'den yazmaya başladık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise Balçova'ya her geldiğinde başarılı belediye hizmetlerini gördüğü için gurur duyduğunu ifade ederek, "Balçova'da engellilere, spora, eğitime ve en önemlisi kadınlara yapılan destekler için başkanımıza teşekkür ediyorum.Örgütümüzde bu çalışma azmi ve inanç varken kimse İzmir üzerine planlar yapmasın" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:23 Kaynak: İHA

İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Balçova, Politika
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