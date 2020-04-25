CHP'li Adıgüzel, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Adıgüzel, '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Adıgüzel, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ni değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin, "Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir.

CHP'li Adıgüzel,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin, "Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne değindi.

Üç yılda bir milyon yazılımcı yetiştirme hedefinin anlamlı olmadığını ileri süren Adıgüzel, 1 milyon hedefe ulaşılsa dahi sektörün mevcut haliyle bu kişileri istihdam edebilecek kapasiteye sahip olmadığını iddia etti.

Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıl sonra 1 milyon işsiz yazılımcıyla karşı karşıya kalmayacağımızın garantisi yok. Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumun 'Her ile üniversite' projesinden bir farkı olmayacaktır. İktidar partisi, bilişimi, dijitalleşmeyi her başı sıkıştığında başvuracağı bir propaganda malzemesi olarak görüyor. Eğer bu konuda gerçekten samimi ise bu tür projeler ile vatandaşlara hayal satmaya bir son vermeli. Daha gerçekçi, akılcı, stratejik hedef ve politikalar ile gençlerin istihdam süreçlerine dahil olmasını sağlayacak projelere imza atmalıdır."

Böyle bir projenin planlamasında, sektörün iş gücü ihtiyacının önemli olduğunu belirten Adıgüzel, "18 yıllık iktidar, tıpkı önceki projelerinde olduğu gibi bunda da niteliği değil, niceliği ön plana çıkarmıştır. Önemli olan sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağını yetiştirebilmek. 1 milyon yazılımcı hedefi her ne kadar kulağa hoş gelse de bu süreçte dikkate alınması gereken sektörün iş gücü ihtiyacıdır." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen bir proje sürdürülebilir değil"

Adıgüzel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de profesyonel yazılım geliştirici sayısının 2018'de 140 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Bu sayının Almanya ve İngiltere'de yaklaşık 850, Fransa'da 500, Rusya'da 400, Polonya'da 250, Ukrayna'da ise 200 bin civarında olduğunu ifade eden Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Yani gelişmiş ülkelerde dahi sayı halen 1 milyona ulaşmış değil. Öte yandan Türkiye'de her yıl 12 bin civarı öğrenci bilişim ile ilgili bölümlerden mezun oluyor ve bunların yüzde 60'a yakınının işsiz olduğu belirtiliyor. Yani özetle sektörde özellikle yeni mezunlar açısından işsizlik büyük bir sıkıntı iken iktidarın yetiştireceğini iddia ettiği 1 milyon yazılımcıyı istihdama nasıl kazandıracağı sorusunun yanıtı da yok. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen böyle bir proje sürdürülebilir değil maalesef."

"Sektöre anlamlı bir katkı sunamayacağı açıktır"

Adıgüzel, Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar verilerine göre, geçen yıllarda 30-33 milyar dolar bandında seyreden sektör büyüklüğünün kur etkisiyle 2018'de 27-30 milyar dolar bandına indiğini, yazılım sektörünün payının ise 3,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki yazılım sektörü paylarına baktığımızda Türkiye'deki durumun vahametini daha iyi anlıyoruz. Kaldı ki TUİK'in son verilerine göre, yüksek teknoloji ürünlerimizin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yalnızca yüzde 3,4. Bu paya ilişkin dünyadan bir örnek vermek gerekirse ileri teknoloji ürünleri ile ön plana çıkan Güney Kore'nin 2018'de yüksek teknolojili ürünlerinin tüm mal ihracatı içindeki payı yüzde 36'dır. Bilgi teknolojileri sektörü hizmet, yazılım ve donanımdan oluşan bir bütün iken AKP'nin salt yazılımcı sayısını artırmakla sektöre anlamlı bir katkı sunamayacağı açıktır."

"Araştıran bireyler yetiştiren bir eğitim modeli gerekiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan 2017-2019 "Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı"nın 5 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlandığını, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan belgede, 4 hedef başlık altında 28 eylem planı ortaya konulduğunu hatırlatan Adıgüzel, "Bu eylem planlarından kaçı hayata geçirildi? Bunların sektöre yansımasına ilişkin bir değerlendirilme yapıldı mı?" AKP sorunların çözümünü ötelemek için rapor yazıp eylem planları hazırlayarak günü geçirmeyi alışkanlık haline getirdi, ancak artık gerçekçi çözümlerle ülkemizi küresel rekabette ön sıralara taşıyacak politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yazılım ekosistemini geliştirmek için araştıran, sorgulayan ve analiz yapabilen bireyler yetiştiren bir eğitim modelinin gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, bu süreçte atılacak her adımın eğitim sistemiyle entegre bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Adıgüzel, Türkiye'deki yazılım sektörünün en büyük sorunlarından birinin beyin göçü olduğunu savunarak bunun önüne geçilebilmesi için çalışma koşullarını iyileştirecek adımların ivedilikle atılması gerektiğine işaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Onursal Adıgüzel, Berat Albayrak, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:34 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan "Çiftçilerin sulama borçları silinsin" önerisi Açıklaması "Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi         
18:42
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti         
17:26
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 20:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Adıgüzel, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]