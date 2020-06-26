CHP'li Adıgüzel: Bundan sonraki süreçte eğitim hamlelerinin hayata geçirilmesi gerekmekte - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Bundan sonraki süreçte ülkemizi ve gelecek kuşaklarımızı teknolojik gelişmelerin salt tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi konumuna da taşıyacak eğitim hamlelerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ancak bu hamleler 'ben yaptım, oldu' düşüncesi ile değil, uzmanların, eğitimcilerin, öğrencilerin ve konunun tüm paydaşlarının görüş ve önerilerine başvurularak atılmalıdır" dedi.
CHP'li Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Fatih Projesi'ne ilişkin hazırladıkları 'Milli Eğitim Sisteminde Teknoloji Entegrasyonu: 2020'ye Nasıl Girdik?' adlı raporu kamuoyu ile paylaştı. Fatih Projesi'nin kamuoyuna duyurulmasının, fırsat eşitliğini artırma gibi eğitimin toplum açısından en hayati işlevlerinden birisi üzerine yapıldığını belirten Adıgüzel, "Ancak gerek projenin yapılandırılma süreci, gerekse öğrenci-öğretmen ve okul ekosistemine uygun olmayan plansız uygulamalar nedeniyle bu işlevin gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır. İçinde bulunduğumuz 4'üncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmeler çağında, eğitim sisteminde teknoloji entegrasyonu hayati bir öneme sahiptir. Ancak bir seçim vaadi olarak başlatılan, süreç içinde defalarca kez değişime uğrayan Fatih Projesi, öğrencilerin teknolojiyle bütünleşmesini öğrencilere cihaz dağıtmaktan öte göremeyen bir anlayışın ürünü olarak başarısız bir entegrasyon örneği olarak tescillenmiştir" dedi.
"Ancak bu hamleler 'ben yaptım, oldu' düşüncesi ile değil, uzmanların, eğitimcilerin, öğrencilerin ve konunun tüm paydaşlarının görüş ve önerilerine başvurularak atılmalıdır. Aksi durumda kamu kaynaklarımızın israf olmasının yanında dünyada devam eden teknolojik ilerlemelerin günbegün gerisinde kalmaya devam edeceğiz. Hazırladığımız rapor ile Fatih Projesi sürecini objektif bir şekilde değerlendirerek yapılan hata ve eksiklikleri kamuoyunun bilgisine sunmayı amaçladık. Eğitim gibi önemli bir alanı yönetenlerin bundan sonra atacakları hamlelerde aynı hataları tekrarlamamaları en büyük temennimizdir."
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Kaan ULU/ANKARA, -