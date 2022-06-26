CHP'li Adıgüzel: Çalık Elektriğe Yüzde 226 Zam Yaptı, İşçilerine Yüzde 21 Önerdi - Son Dakika
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CHP'li Adıgüzel: Çalık Elektriğe Yüzde 226 Zam Yaptı, İşçilerine Yüzde 21 Önerdi

26.06.2022 13:12

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Çalık Holding’e bağlı Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (YEDAŞ) elektriğe yüzde 226 zam yapmasına karşın işçilerine yüzde 21 zam önerdiğini açıkladı. Adıgüzel, “Çalık insanlara gönderdiğiniz bu kadar yüksek faturalarla aldığınız paraları ve bu işçilerinizden çaldığınız paraları, tutup yurt dışında yatırımlarınızı büyütmek için kullanıyorsunuz. O yüzden insaf, adalet diyorum” diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Çalık Holding'e bağlı Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (YEDAŞ) elektriğe yüzde 226 zam yapmasına karşın işçilerine yüzde 21 zam önerdiğini açıkladı. Adıgüzel, "Çalık insanlara gönderdiğiniz bu kadar yüksek faturalarla aldığınız paraları ve bu işçilerinizden çaldığınız paraları, tutup yurt dışında yatırımlarınızı büyütmek için kullanıyorsunuz. O yüzden insaf, adalet diyorum" diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Çalık Holding'e bağlı Amasya, Çorum, Samsun, Sinop ve Ordu illerinde elektrik dağıtımı yapan YEDAŞ'ın Çalık holding'e bağlı bir kuruluş olduğunu ve işçilerin hakkını gasp ettiğini savundu. Adıgüzel, "Toplu sözleşme 31 Mart'ta bitmiş ve 1 Nisan'dan beri toplu sözleşme yapmıyor. İşçilere yüzde 21 zam önermiş, asgari ücretin bile altında. Kabul ederseniz edin, etmezseniz hakem heyetine gidin... Hakem heyeti kim? Patronların ağırlıkta ve işçilerin azınlıkta olduğu bir yer ve zaten Çalık'tan yana karar verecek" dedi.

Adıgüzel, işçilerin elektrik direklerinde canları ve ekmekleri arasında bir yerde durduğunu dile getirerek, "Bu insanlara yapılan reva mıdır, vicdan mıdır? Ahlak terazisinde bunu tarttınız mı, gece nasıl uyku uyuyorsunuz? Konutlarda yüzde 189, sanayi kesiminde yüzde 226 zam yapacaksınız. Yüzde 200'ün üzerinde zam yapacaksınız ve işçinize yüzde 21'i reva göreceksiniz. Yani 10 kat zam yapacaksınız, işçilerinize onda birini teklif edeceksiniz" diye konuştu.

"REKABET KURULU'NUN DA VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN DA MÜDAHALE ETMESİ LAZIM"

Adıgüzel, Çalık YEDAŞ'ın işçileri taşeronlar üzerinden çalıştırdığını kaydederek, şunları söyledi:

"İşçileri kurduğu bu alt taşeronlar arasında adeta göç ettiriyor, ayrı bir eziyet yapıyor. O yüzden işçilerinizin emeğinin hakkını verin. Türkiye'den kazandıklarını da yurt dışında şirketlerini büyütmek için kullanıyor. Yani Türk insanın parası ile Emlak Bank'tan para alıyorsunuz, elektrik dağıtım işine giriyorsunuz, dolar kurunu da sabitliyorsunuz, bu kadar yüksek faturalarla. Çalık insanlara gönderdiğiniz bu kadar yüksek faturalarla aldığınız paraları ve bu işçilerinizden çaldığınız paraları, tutup yurt dışında yatırımlarınızı büyütmek için kullanıyorsunuz. O yüzden insaf, adalet diyorum. İşçilerin hakkını verin. Yüzde 200'ün üzerinde zam yapmayı biliyorsunuz, fakat işçinize gelince yüzde 21 zam teklif ediyorsunuz. Buna devletin de Rekabet Kurulu'nun da ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da müdahale etmesi lazım. Biz de bu işin takipçisiyiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çalık Holding, Yedaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Adıgüzel: Çalık Elektriğe Yüzde 226 Zam Yaptı, İşçilerine Yüzde 21 Önerdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Adıgüzel: Çalık Elektriğe Yüzde 226 Zam Yaptı, İşçilerine Yüzde 21 Önerdi - Son Dakika
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