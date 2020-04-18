CHP'li Adıgüzel'den "internet kullanımı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Adıgüzel'den "internet kullanımı" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

CHP'li Adıgüzel'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Adıgüzel, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bu yıl 12-22 Nisan'da kutlanan İnternet Haftası'nda "Türkiye'nin internet karnesine" ilişkin değerlendirme yaptı.

Türkiye'de ilk kez 12 Nisan 1993'te kullanılmaya başlanan internetin bu yıl 27. yılının kutlandığını belirten Adıgüzel, internetin 27. yılının dijital özgürlüklerde yaşanan daralmanın gölgesinde kutlandığını ifade etti.

Türkiye'nin güncel dijital verilerini değerlendiren Adıgüzel, özellikle Kovid-19 salgını ile mücadele edilen günlerde, internete ve internet yoluyla doğru, sağlıklı bilgiye erişimin ne denli hayati bir öneme sahip olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.

"Toplumsal eşitsizliği ortadan kaldıracak adımları atmamız lazım"

Dünyanın küresel bir salgınla mücadele ettiği böylesi kritik bir dönemin bile Türkiye'deki siyasi iktidarın sosyal medyayı ve interneti hedef almasını önleyemediğini öne süren Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Her ne kadar kamuoyunda yükselen tepkinin ardından, iktidar sosyal medyayı zapturapt altına almayı hedefleyen taslağını şu an için Meclis'e sunmaktan vazgeçse de önümüzdeki süreçte internet erişimini, vatandaşın bilgi alma hakkını ve ifade özgu¨rlu¨gˆu¨nü sekteye uğratabilecek yeni bir düzenlemenin sunulmayacağının garantisi yok. Türkiye'nin özellikle 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu muhakkak. Ancak yapılacak bu düzenleme siyasi partilerin, o¨zel sekto¨ru¨n, akademisyenlerin, hukukçuların, bilişim alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri ve sivil toplumun ortak aklı ve çalışmaları ile hayata geçirilmelidir.

AKP'nin 'ben yaptım oldu' anlayışı ile yapılacak bir düzenleme, Türkiye'nin dijital özgürlükler konusunda halihazırda yaşadığı daralmayı artırmanın ötesinde, internet erişimi konusunda yaşadığımız teknik altyapı sorunlarına ve yetersizliklerine de çözüm üretmeyecektir."

Ülkede internet kullanımı açısından derin bir fırsat eşitsizliği ve dijital uçurum bulunduğunu ifade eden Adıgüzel, "Özellikle eğitimin internet üzerinden sürdürülmeye çalışıldığı bugünlerde, bu eşitsizlik daha da görünür hale gelmiştir. Biran önce bu toplumsal eşitsizliği ortadan kaldıracak adımları atmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Adıgüzel, açıklamasında çeşitli kaynaklarca yayımlanan raporların internet kullanım istatistiklerine de yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Onursal Adıgüzel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:36 Kaynak: AA

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