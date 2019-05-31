Son Dakika Haberleri: CHP'li Adıgüzel'den Vikipedi açıklaması
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CHP'li Adıgüzel'den Vikipedi açıklaması

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Eğer yargı reformunda, ifade özgürlüğünün korunmasında iddia ettikleri gibi samimilerse, en başta Vikipedi'nin tamamına yönelik 2 yılı aşkın bir süredir devam eden erişim engellemesi ivedilikle kaldırılmalıdır.

CHP'li Adıgüzel'den Vikipedi açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Eğer yargı reformunda, ifade özgürlüğünün korunmasında iddia ettikleri gibi samimilerse, en başta Vikipedi'nin tamamına yönelik 2 yılı aşkın bir süredir devam eden erişim engellemesi ivedilikle kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.
Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın internet erişim engelleme usullerinin gözden geçirileceği söylediğini anımsattı.
Türkiye'deki internet kullanıcılarının 2 yılı aşkın bir süredir Vikipedi'deki milyonlarca içeriğe erişim sağlayamadığını belirten Adıgüzel, 5651 sayılı Kanun'da 2014 yılı itibariyle site bazlı değil URL, yani sayfa temelli engelleme yapılabilmesine olanak sağlayan bir düzenlemenin mevcut olduğuna işaret etti.
Vikipedi'ye yönelik erişim engellemesine gerekçe olarak sunulan içeriklere yönelik URL'ye erişim engelleme prosedürü yerine getirilebilecekken, bir mahkeme kararı ile sitenin tamamına erişimin engellendiğini aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:
"Vikipedi'ye yönelik 29 Nisan 2017'den beri devam eden bu topyekün erişim engeli ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğu kadar, vatandaşların bilgiye erişim hakkını da açıkça gasp etmektedir. Kaldı ki bu topyekun erişim engelleme kararını gerektirecek hukuki bir durum da söz konusu değildir. Eğer yargı reformunda, ifade özgürlüğünün korunmasında iddia ettikleri gibi samimilerse, en başta Vikipedi'nin tamamına yönelik 2 yılı aşkın bir süredir devam eden erişim engellemesi ivedilikle kaldırılmalıdır."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:39 Kaynak: AA
Onursal Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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