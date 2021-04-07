CHP'li Adıgüzel: Emekli amirallerin darbeci olarak gösterilmesi algı yönetimidir - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Emekli amirallerin bu ülkede darbeci olarak gösterilmesi algı yönetimidir, mağduriyet yaratma çabasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin Karabük il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Adıgüzel, hayat pahalılığının her alanda yaşandığını belirterek, "Ekonomik istikrarsızlıklar bugün Türkiye'de gencinden yaşlısına hepimizi çok yakından etkiliyor. Hayat pahalılığını her alanda yaşıyoruz. 2019 Haziran ayından bugüne Türkiye'deki en yüksek enflasyon oranı pazartesi günü açıklandı. Biz bu verilere güvenmiyoruz. Aynı zamanda bağımsız kuruluşlardan aldığımız verilerde gösteriyor ki son 7 ayda Türkiye'de enflasyon yüzde 28. Bırak eti artık hanelere sebze, meyve giremiyor. Peynir, ayçiçeği ile bebek mamasına güvenlik alarmları takılır hale gelmiş. Milyonlarca gencimiz işsiz. Bugün Türkiye'de genç işsizlik rakamları tarihin en yüksek seviyesinde. 15-34 yaş arası 2,5 milyon genç işsiz. Bununla birlikte üniversiteli genç işsiz oranımız Türkiye tarihinin rekoru seviyesinde. 1 milyondan fazla üniversite mezunu arkadaşımız işsiz" dedi.