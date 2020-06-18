CHP'li Adıgüzel: "Fındıkta taban fiyat en az 25 lira olmalı"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta bu yıl taban fiyatın en az 25 lira olması gerektiğini belirtti.

Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, mart, nisan, mayıs aylarında 26 liraya çıkan fındık fiyatının hasat mevsimi yaklaşırken yurt dışındaki kartel ve onun yerli iş birlikçilerinin desteğiyle 20-21 liraya kadar düşürüldüğünü söyledi.

Geçen yıl da benzer oyunun oynandığına dikkati çeken Adıgüzel, bu sene oyunun sahte rekolte açıklamasıyla başladığını, Uluslararası Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyve Konseyinin (INC) geçen günlerde henüz sahada çalışma yapılmamışken 620 bin tonluk rekolte açıkladığını, sahayı gözlemleyenlerin ise 550 bin tondan fazla rekolte beklemediğini vurguladı.

TÜİK'in de Tarım ve Orman Bakanlığı sahada rekolte çalışması yapmadığı halde 600 bin tonluk rekolte beklendiğini açıkladığını dile getiren Adıgüzel, "Bu açıklamalar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 600 bin ton, fındıkta psikolojik bir sınırdır, bunun altındaki rekolteler düşük anlamına gelir. Bu fındık fiyatını daha aşağı düşürmek için rekolteyi psikolojik sınırın üzerinde açıklama gayretidir. Ben buradan TÜİK'e soruyorum, Tarım ve Orman Bakanlığından, sahadan bir çalışma gelmeden 600 bin ton rekolte rakamını size kim söyledi?" diye konuştu.

Üreticiden 16,5 liradan alınan fındığın kilosunun yurt dışında 400 liraya satıldığını ifade eden Adıgüzel, market raflarından çektiği fotoğrafları da basın mensuplarına gösterdi.

Adıgüzel, henüz rekolte ve maliyet hesabı yapılmadığı için fındıkta tam bir fiyat teşekkülü oluşmadığını belirterek, "Fındıkta bu yıl taban fiyat en az 25 lira olmalıdır." dedi.

Tarantellaya karşı kolbastı düellosu

Fındığa ilişkin hazırladığı raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğunu anlatan Adıgüzel, " Karadeniz'de birileri İtalyan halk oyunu olan 'tarantella' oynamaya çalışıyor. Ancak tarantella oynamaya çalışanları bölge insanı Giresun ve Ordu karşılamasıyla karşılayacak, Trabzon kolbastısıyla uğurlayacak, ardından da bunları gönderdikten sonra hep beraber horon tepeceğiz." diye konuştu.