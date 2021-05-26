CHP'li Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesinin pazarlık usulü ihalelerle kamuyu zarara uğrattığını iddia etti - Son Dakika

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesinin, gerçekleştirdiği pazarlık usulü ihale uygulamalarıyla kamu zararı oluşturduğunu iddia etti.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu Büyükşehir Belediyesinin açık yapması gereken ihaleleri, pazarlık usulüyle gerçekleştirdiğini savundu. Bu yöntemle belediyenin kamuyu sürekli zarara uğrattığını ileri süren Adıgüzel, daha önce yıkımı tamamlanan Belde Evler arazisinin, yeşil alan olarak değerlendirileceğinin açıklandığını ancak bu alanın önceki günlerde yeniden yapılaşmaya açıldığını, pazarlık usulüyle 40 milyon lira bedelle bir firmaya verildiğini söyledi.

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesinin plansız, programsız yapılaşmalarının, Ordu halkına maliyetinin ağır olduğunu ileri sürerek "Belde Otel ile başlayan, Belde Evler olarak devam eden projenden ortaya çıkan zarar 194 milyon liradır. Denizin üzerine yapılmasıyla övünülen Ordu- Giresun Havalimanı'nın maliyeti ise 220 milyon lira. Yani belediyenin bu projede ortaya çıkan zararı bir Ordu-Giresun Havalimanı maliyeti kadardır. Belediye, büyük projelerde uyguladığı pazarlık usulüyle ihale sistemini tespitlerime göre 25 projede uygulamış. Bu uygulamayla kamu zarara uğratılmaktadır." diye konuştu.