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CHP'li Adıgüzel: "Özdemir, Aksu ve Akyel'in isimleri yaşatılsın"

6 saat önce

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Ceren Özdemir, Sinem Aksu ve Göksu Akyel'in isimleri Ordu'da faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili olarak bazı yerlerde yaşatılsın.

CHP'li Adıgüzel:

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, " Ceren Özdemir, Sinem Aksu ve Göksu Akyel'in isimleri Ordu'da faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili olarak bazı yerlerde yaşatılsın." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bir caninin hunharca katliamı sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.

Cinayet sonrasında kamuoyunda ve Özdemir'in ailesinin kafasında bazı soruların oluştuğunu belirten Adıgüzel, bu soruları dile getirmek zorunda olduklarını, kendilerinin yaşam hakkını savunduğunu söyledi.

Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine geçiş sürecinin mevzuatlara uygun olup olmadığına ilişkin sorular yönelten Adıgüzel, "Katil hangi kurumdan ve durumdan firar etmiştir? Yardım almış mıdır? Firari olduğu Ordu Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş midir? Emniyetin firardan haberdar edilmediğine dair bazı duyumlarımız var. Firari olduğu 1 Aralık 2019 tarihinden cinayetin işlendiği 3 Aralık'a kadar neden kamuoyu bilgilendirilmemiştir? Bu süreçte uğradığı noktalar var. Arandığı bilinseydi cinayeti işlemeden yakalanacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün 1 Aralık 2019'da Yozgat'ta geçirdiği kazada sporcular Göksu Akyel ve Sinem Aksu'nun hayatını kaybettiğini anımsatan Adıgüzel, spor kulübünün imkansızlıklar nedeniyle yardım talebinde bulunduğunu ancak bir karşılık göremediğini söyledi.

Adıgüzel, "Ceren Özdemir, Sinem Aksu ve Göksu Akyel'in isimleri Ordu'da faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili bazı yerlerde yaşatılsın. Ceren kızımız için bir sanat sokağı yapılarak adı verilebilir. Üniversitede eğitimini gördüğü fakültede bir dersliğe adı verilebilir. Sinem ve Göksu kızlarımızın da bir spor salonuna, parka veya bir basketbol, hentbol sahasına isimlerinin verilmesi onların isimlerini yaşatmak anlamında faydalı olacaktır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ceren Özdemir, Ordu, Aksu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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