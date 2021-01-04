CHP'li Adıgüzel: "Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır" - Son Dakika

CHP'li Adıgüzel: "Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır"

04.01.2021 14:03
CHP'li Adıgüzel:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, olgunlaştırılmadan ve sonraki adımları düşünülmeden Meclis'ten geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, olgunlaştırılmadan ve sonraki adımları düşünülmeden Meclis'ten geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılı içinde Dijital Hizmet Vergisi kapsamında 951 milyon 847 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Dijital Hizmet Vergisi'nin son yıllarda birçok ülke tarafından kabul görüldüğünü, bu konuda uluslararası bir mevzuatın oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Adıgüzel, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin dijital hizmetleri vergilendirmeye başlayan ülkelerin başında geldiğini, Türkiye'nin de bu konuda adım atan ülkelerden olduğunu ifade etti.

Adıgüzel, Türkiye'de uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin oranının diğer ülkelere kıyasla yüksek olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Bu oran Fransa'da yüzde 3, İngiltere'de yüzde 2, Türkiye'de ise yüzde 7,5. Ancak burada sorgulanması gereken asıl konu, hatırlanacağı üzere iktidarın sosyal medya düzenlemesini meşrulaştırmak için başvurduğu dayanaklardan biri dijital platformların vergi vermemesiydi. Ama görülüyor ki dijital platformların vergi ödemeyle ilgili bir itirazları yok. Sürecin en başından beri biliyoruz ki iktidarın temel kaygısı vergi toplamak değil, sosyal medyayı kendi kontrolü altına almak. Sosyal medya platformlarını da sürecin en başından beri kaygılandıran mevzu bu. Twitter'ın, Facebook'un temsilci atamamasının asıl sebebi de Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünün olmaması. Temsilci atadıkları takdirde karşı karşıya kalacakları baskı mekanizmasıdır. Bilindiği üzere Türkiye, Freedom House'un raporlarına göre, son yıllarda artan baskılar nedeniyle interneti özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. 2020 raporunda da Türkiye, özgürlük puanlamasında geçen yıla göre 2 puan daha geriledi."

"Aksi takdirde ciddi kısıtlamalar yaşanacaktır"

Adıgüzel, platformlara bugüne kadar 40'ar milyon lira para cezası kesildiğini belirterek "Şimdi sırada reklam yasağı, bant genişliğinin ilk önce yüzde 50 oranında daha sonra ise yüzde 90 oranında daraltılması yaptırımları var. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, olgunlaştırılmadan ve sonraki adımları düşünülmeden Meclis'ten geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır. Aksi takdirde, mevcut takvime göre, nisan, mayıs ayında temsilci atamayan platformlar kullanılamaz hale gelecek, ciddi kısıtlamalar yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilci atamayan sosyal medya platformlarına yönelik reklam yasağının önümüzdeki günlerde uygulanması ihtimalinin özellikle e-ticaretle ayakta durmaya çalışan KOBİ'leri tedirgin ettiğini bildiren Adıgüzel, pandemiden dolayı zor durumda olan ve e-ticaretle ayakta durmaya çalışan işletmelerin reklam yasağı ile daha da zor duruma düşeceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Onursal Adıgüzel, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Adıgüzel: 'Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Ipsos'tan dikkat çeken araştırma: Koronavirüs aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 44'e ulaştı Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Duygu Çelikten cinayetinde korkunç gelişme! Öldürdükten sonra 112'yi arayıp "Bir adam karıya sıktı, yetişin" demiş En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım
İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir         
14:28
Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor         
14:02
Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı         
13:39
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak         
12:45
Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında         
12:40
Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım         
12:10
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Yunanistan'da 11,5 milyar euroluk borç krizi! Atina yönetimi kara kara düşünüyor Yunanistan'da 11,5 milyar euroluk borç krizi! Atina yönetimi kara kara düşünüyor         
11:16
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Bahçelerinde havuz bile var! Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine 'korona kondu' yaptılar Bahçelerinde havuz bile var! Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine 'korona kondu' yaptılar         
09:38
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 14:43:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Adıgüzel: "Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei