CHP'li Ağbaba: "Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba: 'Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması... - Son Dakika

CHP'li Ağbaba: "Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıklanan ekonomik pakete ilişkin "Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca çalışan için daha kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi.

CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıklanan ekonomik pakete ilişkin "Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca çalışan için daha kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nda açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde, işçilere yönelik alınan kararların işverenlere verilen desteğe göre cılız kaldığını savundu.

İşçilere yönelik destek mahiyetinde karar alındığını, ancak alınan kararlarda net ifadelerin bulunmadığını iddia eden Ağbaba, "Programda, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca çalışan için daha kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İşçiler için alınan tedbirlere ilave ek öneriler olması gerektiğini aktaran Ağbaba, milyonlarca ücretli çalışanın ilerleyen günlerde virüs salgınının yaratacağı kriz ikliminde iyice yoksullaşacağını ve sefalete sürükleneceğini öne sürdü.

Çalışanlar adına acilen alınması gereken önlemler olduğunu belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, asgari ücretliye desteğin süreceğini belirtirken, bu desteğin kapsamına dahil herhangi net bir tanımda bulunmamıştır. Bu bakımdan, bu koşullarda asgari ücretin 2600 liraya çıkarılması ve asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesi gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınacağı, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağı açıklanmıştır. Lakin burada hak ediş koşullarının nasıl kolaylaştırılacağından bahsedilmemiştir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme koşulu 120 güne, son 120 gün hizmet süresi şartı ise 60 güne indirilmelidir.

Memurlara 2020 yılı için toplu sözleşmede ön görülen zam oranları tekrar gözden geçirilmelidir. Bu durumda kamu çalışanlara vaat edilen 3600 ek gösterge tekrar gündeme gelmelidir ve 3600 ek gösterge hakkı kamu çalışanlarına verilmelidir."

İşsizlik sigortasından yararlanan vatandaşların, işsizlik sigortası ödeneği kesilenlerin işsizlik ödeneğinin 6 aya kadar tekrar uzatılması gerektiğini belirten Ağbaba, İşsizlik Sigorta Fonunun amaç dışı kullanımının yasaklanması gerektiğini aktardı.

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların prim borçlarının ertelenmesini veya silinmesini öneren Ağbaba, tüm yurttaşların parasız sağlık hizmetine erişim hakkının sağlanması gerektiğini ifade etti. Ağbaba, şunları kaydetti:

"İstihdamın korunması ve işçilerin işten çıkarılmaması için sendikaların da dahil olacağı kurulların oluşturulması ve iş yerlerinde istihdam kaybını engelleyecek denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir. İşçi çıkaran işletmelerin bu süreçte alacağı destek ve teşviklerin derhal kesilmesi kesin olarak belirtilmelidir. İşçi sağlığı ve güvenliği hükümleri 50'den az işçi çalıştıran iş yerleri için derhal yürürlüğe girmelidir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Veli Ağbaba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayısı açıklandı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak         
14:05
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı         
12:48
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Ağbaba: "Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]