Son Dakika Haberleri: CHP'li Ağbaba Adıyaman'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

CHP'li Ağbaba Adıyaman'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

51 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı.

CHP'li Ağbaba Adıyaman'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı.

Ağbaba, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Adıyamanlıların en önemli geçim kaynaklarından birinin tütün yetiştiriciliği olduğunu belirterek, oradan kazanılan parayla evlerini geçindirdiklerini söyledi.

Hükümeti tütün konusunda eleştiren Ağbaba, günümüzde işe alım süreçlerinde akrabaların kayrıldığını öne sürdü.

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ise bir yola çıktıklarını, kazanmak zorunda olduklarını belirtti.

Çıktıkları mücadelede el ele vererek başaracaklarını dile getiren Tezcan, "Biz bu mücadelede yaşadığımız şehri yeni baştan kardeşlik, dostluk, barış, üretim, kardeşçe paylaşma anlayışları üzerinde tarif etmeye niyetlenmiş ve yola çıkmışsak önce kendi gücümüzü parçalamadan el ele verip bu kutlu yolculukta beraber yürüyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından CHP Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar ile belde belediyeleri için aday gösterilen isimler tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:13 Kaynak: AA

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