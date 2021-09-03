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CHP'li Ağbaba, ağustos ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba, ağustos ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması

03.09.2021 11:52
CHP'li Ağbaba, ağustos ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin, yüzde 19,25 enflasyon ile 2004 yılından bu yana en yüksek ağustos ayı enflasyonunu yaşadığını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin, yüzde 19,25 enflasyon ile 2004 yılından bu yana en yüksek ağustos ayı enflasyonunu yaşadığını kaydetti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, ağustos ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

"Kara deliğe dönüşen enflasyon önüne geleni yutmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Ağbaba, enflasyonun faizi geçtiğini ve 2020 yılı zamlarından eser kalmadığını ileri sürdü.

Enflasyon oranının ağustos ayında yüzde 19,25 ile Merkez Bankasının politika faizini geride bıraktığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"Enflasyon farkı ağustos ayında yüzde 11,65'e yükselirken, memurlara ve emeklilere 2020'nin son altı ayı için verilen yüzde 8,45'lik zamdan da eser kalmadı. Ağustos ayında en yüksek artış ise yüzde 29 ile gıda enflasyonunda gerçekleşti. Gıda enflasyonu 28 ayın zirvesine yerleşti. Dar gelirli yurttaşlara ağustos ayında düşen ise daha fazla açlık ve daha fazla yoksulluk oldu. İktidar sürekli olarak ekonomide yeni rekorlar kırdığımızı açıklayadursun, kırdığımız tek rekor yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıdır. Türkiye, yüzde 19,25 enflasyonu ile 2004 yılından bugüne en yüksek ağustos ayı enflasyonunu yaşadı."

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Enflasyon, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Ağbaba, ağustos ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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