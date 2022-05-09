CHP'li Ağbaba: "Bu Kafayla Gidildiği Sürece Türkiye'deki Ekonomik Buhran Herkese Nüfuz Edecek" - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba: "Bu Kafayla Gidildiği Sürece Türkiye'deki Ekonomik Buhran Herkese Nüfuz Edecek"

09.05.2022 12:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Esnafından tüccarına, emeklisinden çalışanına ve memuruna kadar herkes derin bir yoksullaşmayla karşı karşıya. Bu kafayla gidildiği sürece Türkiye’deki ekonomik buhran herkese nüfuz edecek ve herkesi etkilemeye devam edecek. Bakanları, AKP sözcülerini biraz ciddi olmaya davet ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Esnafından tüccarına, emeklisinden çalışanına ve memuruna kadar herkes derin bir yoksullaşmayla karşı karşıya. Bu kafayla gidildiği sürece Türkiye'deki ekonomik buhran herkese nüfuz edecek ve herkesi etkilemeye devam edecek. Bakanları, AKP sözcülerini biraz ciddi olmaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada; emeklilere "zam müjdesi" verileceğinin açıklandığını, ancak herhangi bir adım atılmadığını anımsattı. Ağbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:

" Hükümet, hükümetin sözcüleri, bakanları; fakir fukarayla dalga geçmekte. Çalışma Bakanı, '1 Mayıs'ta emeklilere müjde vereceğim' dedi. Müjde verildi mi? Yok. '3600'ü, EYT'yi çözeceğiz. Asgari ücrete zam yapabiliriz' diyorlar. Ama bunlar vatandaşla dalga geçiyorlar, kandırıyorlar. Daha dün '1 Mayıs'ta emekliye zam yapacağız' dedin ama maalesef zam yapılmadı.

Bugün Türkiye'de, hala 2 milyon 600 bin hak sahibi dul ve yetim, bin TL'nin altında maaş almakta… Maalesef çalışanların yüzde 60'ı asgari ücretle geçinmeye çalışmakta ki asgari ücret Türkiye'de 'olağan ücret' olmuş durumda. Enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 70.

Alım gücü her gün düşüyor, insanlar artık ekmek alamaz hale geldi. Hükümet dalga geçmeye devam ediyor. 'Avrupa'da da enflasyon yüksek, Avrupa'da da hayat pahalılığı var' diyorlar. Bu da koskoca, kuyruklu bir yalan. Bizim aylık enflasyonumuz, Almanya ve Fransa'nın yıllık enflasyonundan daha yüksek. Hala o öngörüsüzlük, liyakatsizlik, 'faiz sebep enflasyon sonuç' noktası buraya getirdi.

"BİRİLERİ ZENGİN OLURKEN, İNSANLAR YOKSULLAŞIYOR"

İnsanların yoksullaşmasının sebebi, o devletin hazinesindeki 128 milyar doların peşkeş çekilmesidir. İnsanların yoksullaşmasının sebebi, kur korumalı mevduat sistemiyle zenginlere para aktarıp, fakirler yoksullaşmakta… 18 Aralık'ta bozdurulan 19,5 milyar doların sonuçlarıdır bunlar. Birileri hala zengin olurken, insanlar yoksullaşmakta. Artık 'orta direk' diye bir şey kalmadı. Esnafından tüccarına, emeklisinden çalışanına ve memuruna kadar herkes derin bir yoksullaşmayla karşı karşıya. Bu kafayla gidildiği sürece Türkiye'deki ekonomik buhran herkese nüfuz edecek ve herkesi etkilemeye devam edecek. Bakanları, AKP sözcülerini biraz ciddi olmaya davet ediyoruz."

CHP'li Ağbaba: Bu Kafayla Gidildiği Sürece Türkiye'deki Ekonomik Buhran Herkese Nüfuz Edecek
CHP'li Ağbaba: Bu Kafayla Gidildiği Sürece Türkiye'deki Ekonomik Buhran Herkese Nüfuz Edecek
CHP'li Ağbaba: Bu Kafayla Gidildiği Sürece Türkiye'deki Ekonomik Buhran Herkese Nüfuz Edecek
CHP'li Ağbaba: Bu Kafayla Gidildiği Sürece Türkiye'deki Ekonomik Buhran Herkese Nüfuz Edecek

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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba: 'Bu Kafayla Gidildiği Sürece Türkiye'deki Ekonomik Buhran Herkese Nüfuz Edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba: "Bu Kafayla Gidildiği Sürece Türkiye'deki Ekonomik Buhran Herkese Nüfuz Edecek" - Son Dakika
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