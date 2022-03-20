CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR - Son Dakika
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CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR

20.03.2022 12:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de tarım alanlarının yapılaşmaya açılarak yok edilmesinin vatana ihanet olduğunu belirterek, "Vatana ihanet sadece silahla yapılmaz, tarım arazileri yok edilerek ya da bilinçli bir şekilde ektirilmeyerek de ihanet edilir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de tarım alanlarının yapılaşmaya açılarak yok edilmesinin vatana ihanet olduğunu belirterek, "Vatana ihanet sadece silahla yapılmaz, tarım arazileri yok edilerek ya da bilinçli bir şekilde ektirilmeyerek de ihanet edilir. Bu memlekete yapılan en büyük ihanetlerden biri tarım alanlarının yok edilmesidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediyesi Tarım Ar- Ge ve Yerel Tohum Merkezi'nde orman köylüsüne zeytin fidanı dağıtım etkinliğine katıldı. Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, alınacak tedbir ve önlemlerle bölgenin bir daha orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmamasını diledi. Zeytinin Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu; bu nedenle zeytin ağaçlarının mutlaka korunması gerektiğini belirten Ağbaba, "Zeytin ağaçları maden adı altında yok ediliyor. Tekrar söylüyoruz, zeytine sahip çıkacağız. Bakanlar değişiyor ama maalesef anlayış değişmiyor. Tarım ve Orman Bakanı Adana'da Türkiye'nin en önemli ovasından Çukurova'dan açıklama yapıyor ve diyor ki; 'Afrika'da arazi kiralayacağız.' Bunu Çukurova'da söylüyor. Türkiye'de maalesef tarım alanları yapılaşmaya açılarak yok edildi. Bu memlekete yapılan en büyük ihanetlerden biri tarım alanlarının yok edilmesidir. Tarım yok ediliyorsa, ekilebilen arazilere ekim yapılamıyorsa Afrika'da kiralanmak için yer aranıyorsa hiç kimse kusura bakmasın bu da vatana ihanettir. Vatana ihanet sadece silahla yapılmaz, tarım arazileri yok edilerek ya da bilinçli bir şekilde ektirilmeyerek de ihanet edilir" dedi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEM ALMAYA DAVET ETTİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise orman yangınlarında çok fazla alanın zarar gördüğüne dikkati çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı şimdiden önlem almaya çağıran Özel, "Bu konuda iki tespitim var. Bunlardan birincisi yeni Tarım ve Orman Bakanı'na, eskisi Manisalıydı hemşerimizdi. Orman yangınlarından önce soru önergelerimize, bu coğrafyaya uçak lazım değil helikopter yeter demişti. Orman yangınları çıkınca, İspanya'dan uçak kiralamak için yoğun diplomasi yürüttüğünü açıklamıştı. Bu kadar çok ormanımızı, ağacımızı kaybettiysek öngörüsüzüz. Şimdiden yeni Tarım ve Orman Bakanına hatırlatıyoruz önümüz yaz, aynı felaketler yaşanabilir. Yangın söndürme uçağı meselesini ne yaptınız. Bir filo kurdunuz mu? Gerekli kiralama anlaşmalarını yaptınız mı? Satın aldınız mı? Yazın ortasından bir yandan ormanlar yanarken, 'Hollanda ile kiralama görüşmesi yapıyoruz. İspanya uçaklarının Yunanistan'dan dönmesini bekliyoruz. İsrail ile diplomasi yürütüyoruz' gibi laflar duymak istemiyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Dedelerimizden, ninelerimizden miras kalan zeytin ağaçlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi

Konuşmaların ardından yangından etkilenen bölgelerin ağaçlandırılması için orman köylüsüne 3 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı.

Ağbaba ve beraberindekiler, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'nın Bitez Mahallesi'ndeki Aktur Sitesi içerisinde bulunan ve geçen aylarda Özelleştirme İdaresi tarafından düzenlenen ihale ile satılan arazi üzerinde başlaması planlanan inşaat faaliyeti öncesi yapılan ağaç kesimlerine tepki için yaptığı basın açıklamasına katılıp, destek verdi. Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve beraberindekiler Bodrum programı kapsamında Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşun Vakfı (TÜLOV) Bodrum Şube Binası açılış törenine de katılıp, kurdele kesti.

CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR
CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR
CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR

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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR - Son Dakika
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