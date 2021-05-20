CHP'li Ağbaba: "Bugüne kadar 227 kişinin hayatını kaybettiği, İsrail'in Gazze'de başlattığı vahşeti kınıyorum" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bugüne kadar 227 kişinin hayatını kaybettiği, İsrail'in Gazze'de başlattığı vahşeti kınıyorum." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 227 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Ağbaba, "İsrail'in Gazze'de başlattığı vahşeti kınıyorum. Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen bu katliama gözlerini kapatan tüm ülkeler de en az İsrail kadar suçludur ve bu insanlık suçunun ortağıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Bizler emperyalizme ve işgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız." görüşünü aktaran Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

" Kudüs'te gerçekleştirilen katliama en güzel cevabın, Malatya'dan verileceğine inanıyoruz. 2011'de Malatya Kürecik'te ABD tarafından NATO kılıfına bürünmüş bir kalkan kuruldu. Tek amacı İsrail'i korumak olan füze kalkanının kapatılması için bugüne kadar defalarca başvuru yapmamıza rağmen AKP olumlu bir cevap vermedi. AKP'ye ve 10 yıl sonra aklına 'Kürecik' diye bir üs gelen ortağına çağrı yapıyoruz. Kudüs konusunda eğer çok samimiyseniz, ABD'nin İsrail'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanını derhal kapatırsınız. Kuru sözlerle, Filistin halkının yanında olduğunu söylemekle yol alamayız. Biz bu topraklarda İsrail devletini korumaya yönelik füze kalkanının hedefi olmak istemiyoruz, onun bir aracı da olmak istemiyoruz."