CHP heyeti kayıp Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etti - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP milletvekilleri, Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle bir araya geldi.

Özgür Özel, Tunceli Valiliği bahçesi dışında bekleyen Doku ailesiyle yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere, yaklaşık 2 yıldır ailenin kızlarını aradığını söyledi.

Ailenin çağrısını dinlemeye geldiklerini ifade eden Özel, "Onlar Ankara'ya gelerek dertlerini anlatmak istiyorlar. Bir üvey evlat, babanın konumu ve o konumdan dolayı soruşturmanın sağlıklı olarak yürütülmediğine ilişkin eleştirileri biz de paylaşıyoruz. Gülistan Doku'ya adalet için elimizden geleni yapacağız. Daha önce yaptığımız gibi Tunceli milletvekilimizle birlikte bu ziyaretten sonra da Meclis'te bir araştırma önergesi daha vereceğiz." dedi.

Özel, araştırma önergesi için diğer partilerden de destek istedi.