CHP'li Ağbaba'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

30.04.2021 12:13
CHP'li Ağbaba'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Emek Büroları olarak bugüne kadar emeğe yönelik her türlü hak gaspının ve saldırının karşısında emekçilerimizle yan yana olduk ve bugünden sonra da yan yana olmaya devam edeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Emek Büroları olarak bugüne kadar emeğe yönelik her türlü hak gaspının ve saldırının karşısında emekçilerimizle yan yana olduk ve bugünden sonra da yan yana olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'de son iki yıldır pandemi nedeniyle 1 Mayıs'ın kitlesel olarak kutlanamadığını anımsatan Ağbaba, bu durumun salgının etkisi kadar siyasi iktidarın isteği ve baskısıyla da ilgili olduğunu ileri sürdü.

Kongre salonlarının doldurulması, binlerce kişilik cenaze törenleri düzenlenmesine ilişkin eleştirilerde bulunan Ağbaba, konu işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs kutlamasına gelince birden yasakların devreye sokulduğunu savundu.

Türkiye 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya giderken 20 milyondan fazla işçi ve emekçinin tam kapanmadan muaf tutulduğuna işaret eden Ağbaba, işçilerin "çarklar dönsün" diye inşaatlarda, fabrikalarda çalıştırılmaya zorlandığını öne sürdü.

Salgının en başından itibaren herkes evde kalırken evde kalamayan en az 863 işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bu süreçte milyoner sayısı 62 bin kişi artarken, 7,2 milyon işçi gelir kaybına uğradı. İşten çıkarma yasağına rağmen 177 bin işçi Kod-29 ile işten çıkartıldı, 2,5 milyondan fazla işçi ise günlük 47,7 TL'ye mahkum edildi. Virüsün üs merkezleri fabrikalar ve iş yerleri olmasına rağmen işçilere aşıda öncelik sırası verilmedi. 'Tam kapanma' dediler hiçbir gelir güvencesi ve desteği sunmadan milyonlarca gündelik yevmiye usulüne göre çalışan emekçileri aç bıraktılar. Yani sonuç olarak iktidar, salgın sürecinde en çok bedeli ödeyen işçilere bir gün dahi kendi birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlamasını çok gördü. İktidar, işçilerin ne evde kalıp tam kapanmasına müsaade etti ne de iş yerlerine göndermesine rağmen 1 Mayıs'ı kutlamasına izin verdi."

Emeğin en kutsal değer olduğu günlerin yakın olduğunu belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi ve Emek Büroları olarak bugüne kadar emeğe yönelik her türlü hak gaspının ve saldırının karşısında emekçilerimizle yan yana olduk ve bugünden sonra da yan yana olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi tekrardan demokrasi ile taçlandıracağımız, adaleti ve hukuku tekrar tesis edeceğimiz günler yakındır. Son iki yıldır hem siyasi iktidarın yasaklaması hem de salgın koşullarından kaynaklı olarak her ne kadar kitlesel olarak 1 Mayıs'ı kutlayamazsak da emeğin en yüce değer olacağı gelecek aydınlık günlerde, 1 Mayıs yine eski coşkusuyla kutlanacaktır. Sömürüye, işsizliğe, iş cinayetlerine, açlığa ve yoksulluğa karşı tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlu olsun."

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, 1 Mayıs, işçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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