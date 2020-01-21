CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirme

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kaldığını savundu.

CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirme, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kaldığını savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 11,84 olarak açıklanması ile 2020 için memur ve emeklilere uygulanacak zam oranında enflasyon farkının yüzde 1,5 olarak hesaplandığını belirtti.

Toplu sözleşmeyle elde edilen yüzde 4 zam oranının üzerine enflasyon farkı eklendiğinde yeni yılda maaşlara yüzde 5,5 oranında zam yapıldığını, işçi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ise 2020 yılı için gelen zam oranının yüzde 6,5 olduğunu anımsatan Ağbaba, "Kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kalıyor." ifadesini kullandı.

Son bir buçuk yıldır yüksek zam oranları ve yüksek enflasyonun tüm ürün fiyatlarında fahiş artışlar meydana getirdiğini, faturaların da bu yüksek zamlardan nasibini aldığını ileri süren Ağbaba, elektrik ve doğal gaz faturalarına, kira oranlarına zam geldiğini kaydetti.

Ağbaba, "Yeni yılda en düşük memur emeklisine 134 ve en düşük işçi emeklisine ise 77 lira zam yapıldığını düşündüğümüzde, yüksek faturalar ve kira oranlarına gelen zamlar ile 2020 yılında en düşük maaşı alan memur ve işçi emeklilerin yaşamını sürdürmesi neredeyse imkansızdır. Aynı durum 2020 için belirlenen 2 bin 324 lira asgari ücret ile geçimini sağlayan çalışanlar için de geçerlidir." değerlendirmesini yaptı.

Faturalar ve ev kirası için ortalama ödenen tutar göz önüne alındığında asgari ücretlinin yaşamını sürdürebilmesi için elinde kalan tutarın 573, en düşük memur emekli maaşı ile geçimini sürdüren bir ailenin elinde kalan tutarın ise 809 lira olduğunu aktaran Ağbaba, en düşük işçi emeklisinin maaşının ise kira ve faturaları ödeyebilmesi için 496 liraya daha ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Memur, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatır için şirket devralan kadın hapse girdi
ABD, Türkiye'den çekiliyor mu? İncirlik'te çalışan 424 Türk işçinin çıkışı verildi Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]