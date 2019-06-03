Son Dakika Haberleri: CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
Son Dakika Güncel Haber

CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayram tadında günlerin özlemi içindeyiz.

CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayram tadında günlerin özlemi içindeyiz." ifadelerini kullandı.
Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin haziran ayında iki bayramı birden kutlayacağını, Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığını ikinci kez kazanmasıyla demokrasi bayramı yaşanacağını savundu.
Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Ağbaba, şunları kaydetti:
"Dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayram tadında günlerin özlemi içindeyiz. Türkiye'de asıl bayram, barışın, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu zaman, tarafsız ve bağımsız adaletin işlediği zaman kutlanacaktır. Biz yurttaşlarımızın bu özlemlerinin son bulduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz.
Farklı düşünen, farklı konuşan, farklı yazan her kişinin kendisini özgürce ifade edebildiği, adaletin kişilere göre değil toplumun tamamına eşit yaklaşabildiği, açlık ve yoksulluğun sona erdiği, emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği, gençlerimizin işsizlik, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı mutlu bayramlar diliyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm ülkemize barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:24 Kaynak: AA
Veli Ağbaba, Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]