CHP'li Ağbaba'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işsizlik oranlarının artığını belirterek, Türkiye'nin bu oranlar ile dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10'uncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü ülke olduğunu öne sürdü.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de işsizliğin artık önü alınamayan sosyal bir sorun haline geldiğini savundu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2019 yılı ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak, 4 milyon 650 bin kişiye ulaştığını belirten Ağbaba, "İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye bu oranlar ile dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10'uncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü ülke olmuştur. Türkiye işsizliğin yüzde 12,7 olduğu Cezayir'in bile gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Genç işsizlik oranlarına da değinen Ağbaba, "AB'de genç işsizlik ortalaması yüzde 16,2 iken ülkemiz de neredeyse her 3 gençten biri işsiz durumdadır. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla genç işsizliğin sürekli arttığı ikinci ülkedir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da genç istihdamına ilişkin sözlerini eleştiren Ağbaba, genç kadın işsizliğinin de her geçen gün kötüye gittiğini öne sürdü.

Genç kadın işsizliğinin yüzde 26,4'ten yüzde 34,6'ya yükseldiğini ve her 100 genç kadından 35'inin işsiz olduğunu belirten Ağbaba, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ise sigortalı çalışan işçi sayısının 550 bin kişi olduğunu, yarım milyondan fazla işçinin son bir yılda işsiz kaldığını savundu.

Ayrıca son bir yılda İŞKUR'a işsizlik kaydı yaptıranların sayısının 824 bin kişi arttığına dikkati çeken Ağbaba, şunları kaydetti:

"2018 yılında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 215 bin kişi iken, 2019 Eylül ayında ise bu sayı 4 milyon 39 bine yükselmiştir. Kayıtlı işsizlerin yüzde 38,3'ü ise 15-24 yaş arası gençlerden oluşmaktadır. AKP iktidarı gençlerimizi işsizliğe ve geleceksizliğe sürüklemeye hızla devam ediyor. Ne yazık ki istihdamın daraldığı ekonomik krizin bir türlü önlenemediği bu ortamda işsizlik daha da artacaktır. İktidar ülkeyi soktuğu bu ekonomik girdaptan çıkarabilme yetisini çoktan kaybetmiştir."