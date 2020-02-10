CHP'li Ağbaba'dan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülkemizde işsizler ordusu azalmamakta her geçen gün artmaktadır ve artık işsizlik içinden çıkılamayan sosyal bir sorun haline düşmüştür." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye'de işsizliğin geçen yılın kasım ayına göre 327 bin kişi arttığını ve işsiz sayısının 4 milyon 308 bin kişi olduğunu belirtti.

Neredeyse İzmir nüfusu kadar işsizin olduğuna dikkati çeken Ağbaba, "Ülkemizde işsizler ordusu azalmamakta her geçen gün artmaktadır ve artık işsizlik içinden çıkılamayan sosyal bir sorun haline düşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Dar tanımlı işsiz sayısına iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, iş bulma ümidi olmayanlar, zamana bağlı eksik istihdam edilenler, mevsimlik çalışanlar ve diğer sebeplerin de dahil edilmesi halinde bu oranın 7,7 milyon civarına denk geldiğini vurgulayan Ağbaba, bu durumda geniş tanımlı işsiz sayısının Bulgaristan'ın nüfusundan daha büyük olduğunu kaydetti.

Ağbaba, "TÜİK verilerine göre 1 yıldan daha az süreli işsizlerin sayısı 3 milyon 149 bin kişi olması nasıl bir krizin içerisinde olduğumuzun ayrı bir göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

TÜİK'in yayımladığı verilerin şüphe barındırdığını savunan Ağbaba, TÜİK'in hem enflasyon hem de işsizlik verilerinin tezatlıklar içerdiğini öne sürdü.

Veli Ağbaba, işsizlik ve hayat pahalılığının sosyal bir sorun haline dönüştüğünü, bu işin sorumluluğunu üstlenen bir tane iktidar yetkilisinin olmadığını savundu.