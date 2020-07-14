CHP'li Ağbaba'dan "İşsizlik Sigortası Fonu" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba'dan "İşsizlik Sigortası Fonu" değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ücretsiz izne çıkartılan tüm işçilere işsizlik fonundan aylık asgari ücret düzeyinde ücret ödenmelidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ücretsiz izne çıkartılan tüm işçilere işsizlik fonundan aylık asgari ücret düzeyinde ücret ödenmelidir." ifadesini kullandı.

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Ağbaba, yazılı açıklamasında, Kovid-19 sürecinde işsizlik ve gelir kaybının tarihi seviyelere ulaştığını ve işsizler için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun bu süreçte işsizlerden çok, işverenlerin derdine deva olmaya devam ettiğini savundu.

İşsizlik Sigortası Fonunun haziran bültenine göre, Nisan-Haziran 2020 dönemlerinde nakdi ücret desteğini almaya hak kazanan 1 milyon 705 bin 147 kişiye toplam 2 milyar 801 milyon 754 bin lira ödeme yapıldığını belirten Ağbaba, "Ücretsiz izin uygulaması ile günlük 39 lira yani aylık 1177 liraya muhtaç bırakılan milyonlarca çalışana bu süreçte bu para bile çok görülmüştür. Fonda yer alan bilgilere göre nakdi ücret desteğine çıkartılan işçilere aylık 1177 lira değil, ortalama her bir işçiye aylık 547 lira verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, bu yılın ocak-haziran ayları arasında işverenlere son 6 ayda teşvik ve destek gelirleri adı altında 9,3 milyar lira, aktif iş gücü programlarından 1,9 milyar lira ve işbaşı eğitim programları kapsamında 1,5 milyar lira, toplamda 12 milyar 767 milyon lira para aktarıldığını kaydetti.

İstihdamı korumak ve artırmak amacıyla işverenlere 12,7 milyar lira para aktarılmasına karşın TÜİK'in iş gücü verilerine göre ise istihdamın ocak ve nisan ayları arasında 1 milyon 652 bin kişi azaldığını ifade eden Ağbaba, şöyle devam etti:

"Son 6 ayda işsizlere işsizlik ödeneğinden toplam 5 milyar 616 milyon lira ödenirken, işverenler fondan işsizlere göre 7,1 milyar lira daha fazla yararlandı. Yani işverenlere fondan işsizlere göre 2,2 kat daha fazla para kullandırıldı. Yine İŞKUR aylık istatistiklerine baktığımızda ocak-mayıs ayları arasında işsizlik ödeneğine başvuran 919 bin kişiden sadece 319 bin kişinin ödenekten yararlandığı görülmektedir. Yani pandemi sürecinde işsizlik ödeneğine başvuru yapanların yüzde 65'i ödenekten yararlanamamıştır."

İşçilerin bir nevi kendi parası olan bu fondan yararlanamadığını iddia eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"İşsizlik sigorta fonundan yararlanmak için öyle koşullar getirilmiştir ki fondan işçiler dışında herkes yararlanmaktadır. Türkiye OECD ülkeleri arasında işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulu en zor olan ülkelerin başında gelmektedir. Hükümete sormak istiyoruz, bu zor koşullarda işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı kolaylaştırılmayacak da ne zaman kolaylaştırılacaktır?

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 600 gün prim ve son 120 gün kesintisiz hizmet akdi bu süreçte kaldırılmalı, tüm herkesin işsizlik sigorta fonuna erişim hakkı sağlanmalıdır. Ayrıca ücretsiz izne çıkartılan tüm işçilere işsizlik fonundan aylık asgari ücret düzeyinde ücret ödenmelidir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Veli Ağbaba, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba'dan 'İşsizlik Sigortası Fonu' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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