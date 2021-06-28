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CHP'li Ağbaba'dan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağına ilişkin yasal düzenleme talebi - Son Dakika

CHP'li Ağbaba'dan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağına ilişkin yasal düzenleme talebi

28.06.2021 15:47
CHP'li Ağbaba'dan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağına ilişkin yasal düzenleme talebi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 30 Haziran'da sona erecek kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının salgın sonrasına kadar sürdürülmesi için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 30 Haziran'da sona erecek kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının salgın sonrasına kadar sürdürülmesi için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının başından bugüne kadar yaklaşık 3,7 milyon işçinin kısa çalışma ödeneğinden, işten çıkarma yasağı kapsamında da 3 milyon işçinin ücretsiz izin desteğinden yararlandığını ifade etti.

İŞKUR verilerine göre Mayıs 2021 itibarıyla kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işçi sayısının 1 milyon 176 bin, işten çıkarma yasağı kapsamında olan işçi sayısının ise 996 bin 727 olduğunu aktaran Ağbaba, "30 Haziran itibarıyla ise hem kısa çalışma ödeneği hem de işten çıkarma yasakları sona ermektedir. Henüz salgının ekonomik etkileri geçmemişken ve önümüzdeki süreçle ilgili belirsizlikler sürerken, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasaklarının sona ermesi, yeni işsizlik dalgasını beraberinde getirecektir. Kısa çalışma ödeneği salgın sonrasına kadar sürmeli, işten çıkarma yasağı tüm istisnalar kaldırılarak devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartının ortadan kaldırılmasını isteyen Ağbaba, "Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2825 lira asgari ücret olarak belirlenmelidir. İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnalar ortadan kaldırılmalı, KOD-29'dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır. Günlük 50 lira ücretsiz izin desteği yerine tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına dahil edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kısa çalışma ödeneği, Koruyucu Aile Günü, Veli Ağbaba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba'dan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağına ilişkin yasal düzenleme talebi - Son Dakika


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