CHP'li Ağbaba'dan mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba'dan mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

04.04.2022 12:23
CHP'li Ağbaba'dan mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mart ayı enflasyon rakamlarının, fiyatların daha da yükseleceğini ortaya koyduğunu, bu koşullarda asgari ücretin artırılması gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mart ayı enflasyon rakamlarının, fiyatların daha da yükseleceğini ortaya koyduğunu, bu koşullarda asgari ücretin artırılması gerektiğini savundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon rakamının yüzde 61 ile 20 yıllık rekoru gözler önüne serdiğini, üretici fiyat endeksinin Mart 1995'ten itibaren en yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını öne süren Ağbaba, bunun daha uzun süre devam edeceğini, adım adım hiperenflasyona gidildiğini iddia etti.

Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"TÜİK'in bir yıllık ürün artışlarına bakıldığında margarinin yüzde 160, yumurtanın yüzde 98, domatesin yüzde 126, salatalığın yüzde 193, makarnanın yüzde 95, ekmeğin yüzde 73, nohudun yüzde 118, tavuk etinin yüzde 88 arttığını görüyoruz. Üretici enflasyonundaki rekorla bu fiyatların daha da artacağı açık ve net ortada. Bu durumda yapılması gereken en acil iş, asgari ücretin artırılmasıdır. Asgari ücrete derhal ek zam yapılarak 10 milyon asgari ücretliye 'nefes zammı' yapılmalıdır. Bu şartlarda vatandaşlarımızın özellikle asgari ücretli ile emeklinin hayatını sürdürebilmesi imkansız hale gelmiştir."

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Türkiye'de enflasyon son 20 yılın zirvesinde Türkiye'de enflasyon son 20 yılın zirvesinde Enflasyon yüzde 61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesinde Enflasyon yüzde 61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesinde

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Enflasyon, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba'dan mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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