Son Dakika Haberleri: CHP'li Ağbaba'dan Milletvekili Çalık'a Tepki

CHP'li Ağbaba'dan Milletvekili Çalık'a Tepki

10 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbbaba, CHP'yi eleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ı sert sözlerle eleştirerek, "Senin siyasi geçmişin, dağarcığın CHP'nin tarihine laf söylemeye yetmez " dedi.

CHP'li Ağbaba'dan Milletvekili Çalık'a Tepki, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbbaba, CHP'yi eleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ı sert sözlerle eleştirerek, "Senin siyasi geçmişin, dağarcığın CHP'nin tarihine laf söylemeye yetmez " dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe ile birlikte Hekimhan gerçekleştirilen yerel seçim değerlendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Ağbaba, 'Halk, 31 Mart'ta CHP'nin 6 okunu yaktıracak' açıklaması yapan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ı da sert sözlerle eleştirdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"Senin siyasi geçmişin, dağarcığın CHP'nin tarihine laf söylemeye yetmez hanımefendi. Sen hiçbir siyasi birikimi olmayan birisin. Sen kimsin 'CHP'nin altı okunu yakacaklar' diye konuşuyorsun? Biz CHP'liler hiçbir siyasi makam için, hiçbir siyasi gelecek için ne tarzımızı değiştiririz, ne siyasi düşüncemizi değiştiririz. Biz geçmişte neye inanıyorsak bu gün de ona inanmaya devam edeceğiz. Sen bir Akraba Cumhuriyeti kurdun Malatya'da. Bakıyorsun Rektör kendi kardeşi, atanan müdür yeğeni. Sonra da CEHAPE diyor. CHP, bu ülkenin kurucusu. İnönü'nün 1 tane zenginleşen akrabası var mı? Yok. Devlet kademesinde 1 tane yakını var mı? Yok. Sen devlet kademelerine 7 sülaleni yerleştirmişsin." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Politika
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