CHP'li Ağbaba'dan Müsiad Başkanı Asmalı'ya Tepki Gösterdi: "Cv Gönderelim, Hemen Değerlendirmeye Alsınlar. Her Gün Bizleri Yüzlerce İnsan Arıyor" - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba'dan Müsiad Başkanı Asmalı'ya Tepki Gösterdi: "Cv Gönderelim, Hemen Değerlendirmeye Alsınlar. Her Gün Bizleri Yüzlerce İnsan Arıyor"

11.05.2022 13:50
CHP'li Ağbaba'dan Müsiad Başkanı Asmalı'ya Tepki Gösterdi: "Cv Gönderelim, Hemen Değerlendirmeye Alsınlar. Her Gün Bizleri Yüzlerce İnsan Arıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın “Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var” sözlerine “MÜSİAD yetkilileri inanmıyorsa kendilerine CV gönderelim, hemen değerlendirmeye alsınlar. Her gün bizleri iş isteyen, işsiz kaldığını ileten yüzlerce insan arıyor” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın " Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var" sözlerine "MÜSİAD yetkilileri inanmıyorsa kendilerine CV gönderelim, hemen değerlendirmeye alsınlar. Her gün bizleri iş isteyen, işsiz kaldığını ileten yüzlerce insan arıyor" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var" diyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'ya tepki gösterdi. Ağbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:

"MÜSİAD Başkanı, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yolundan gidiyor. Erdoğan gibi Saraylarında memleketten bihaber yoksulluğu, işsizliği, hayat pahalılığını görmezden gelerek açıklama yapıyorlar. Resmi verilerde dahi günlük 5 bin 100 kişinin işsiz kaldığından habersiz bir AKP klişesi olarak 'iş var, insanlar iş beğenmiyor' diyerek gülünç duruma düşüyorlar.

Döviz kurunun aylar sonra 15 lira bandını kırdığı, resmi enflasyonun yüzde 70'i aştığı, iğneden ipliğe her şeyin her gün zamlandığı, birçok şirketin çalışanlarına maaşlarını ödeyemediği bir ortamda işsizliğin müsebbibi olarak iş arayan insanları görmek bir cehaletin ötesinde art niyet de taşımaktadır.

Türkiye'de özellikle salgından sonra izlenen ekonomi politikaları nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Kayıt dışılık arttı, şirketler bir bir iflas bayrağı çekmeye başladı. Böyle bir ortamda görünen o ki asıl işsiz MÜSİAD. Saray'ı nasıl aklarız diye içi boş açıklamalar yapıyorlar.

İşsiz kalmanın herkes için normalleştiği, sıradanlaştığı bir ülke olduk. Ekonomi ortada, göstergeler ortada. TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısı 'iş aramaktan vazgeçmeyenler'den oluşuyor. İnsanlar iş bulma ümidini çoktan kaybetti.

MÜSİAD yetkililer inanmıyorsa kendilerine CV gönderelim, hemen değerlendirmeye alsınlar. Her gün bizleri; iş isteyen, işsiz kaldığını ileten yüzlerce insan arıyor. Son yıllarda ise ne yazık ki KPSS derecesi yapmış, okulunu yüksek notlarla bitirmiş insanlar bizlere ulaşmaya çalışıyor.

Artık KPSS'de derece yapsanız da Türkiye birincisi olsanız da AKP'li dayınız yoksa iş bulma şansınız sıfır. Üstelik AKP'li olmak da yetmiyor, bazı durumlarda belli bir tarikatın, cemaatin veya vakfın üyesi olmanız da bekleniyor.

MÜSİAD herhalde bu tarikatlara, vakıflara bakarak 'insanlar iş beğenmiyor' demiş. Sokağın gerçeği ise bambaşka. Her iki gençten biri işsiz. Ne eğitimde ne istihdamda olan insan sayısı her geçen gün artıyor. Gençlerin birçoğu ne yazık ki yurtdışına gitmenin yollarını arıyor.

"KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRIYORUZ' DEMEK İSTİYOR"

MÜSİAD Başkanı, 'İnsanlar ağır işlerde, emek yoğun işlerde çalışmak istemiyor. Çalışsa da verimli olmuyor. Yabancı uyruklu işçiler bu işlerde daha fazla çalışıyor' demiş. MÜSAİD Başkanı esasında 'biz karın tokluğuna, asgari ücretin daha atlında, günde 12 saatten fazla insanları çalıştırıyoruz, üstüne de sigortasını da yapmıyoruz, kayıt dışı çalıştırıyoruz' demek istiyor. MÜSİAD Başkanı Suriyelilerin kara kaşına kara gözüne sevdalı değil. Ensar kardeşliği diyorlar ama insanların çaresizliğinden de faydalanmayı eksik etmiyorlar.

Daha geçen gün Soylu 'fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma, sonra ayak ayaküstüne at, 'Ne olacak bu Suriyelilerin hali' de' diyordu. Açıkça hem insanların emeğinin göz göre göre sömürüldüğünü hem de ülkeye ekonomik olarak nasıl bir darbe yapıldığını da itiraf ediyordu. Türkiye'de en iyi ihtimalle 1 milyon Suriyelinin kayıt dışı çalıştırıldığını varsaydığımızda, ülkemiz ekonomisine yıllık zararı ortalama 9,5 milyar TL'ye denk gelmektedir. MÜSİAD Başkanı ve bu şekilde düşünenler bu ülkede vergi kaçırmanın en kolay yolunu kayıt dışı göçmen işçi çalıştırmaktan geçtiğini bildikleri için, şimdi birden 'kimse iş beğenmiyor ama onlar her işi yapıyor' bahanesinin arkasına saklanıyor."

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba'dan Müsiad Başkanı Asmalı'ya Tepki Gösterdi: "Cv Gönderelim, Hemen Değerlendirmeye Alsınlar. Her Gün Bizleri Yüzlerce İnsan Arıyor" - Son Dakika
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