CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin son 23 ayın en yüksek enflasyon oranını gördüğünü belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, nisan ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

Türkiye'de son 1,5 yıldır enflasyon oranlarının çift hanelerde olduğuna işaret eden Ağbaba, son 18 aydır enflasyonun her ay arttığını kaydetti.

"Türkiye son 23 ayın en yüksek enflasyon oranını gördü." ifadesini kullanan Ağababa, bu enflasyon oranlarının TÜİK tarafından ayarlanan veriler olduğunu, pazarda, markette, manavda halkın enflasyonunun yüzde 30'lar seviyesinde görüldüğünü öne sürdü.

Ağbaba, "Ülkede halkın mutfağını her gün tehdit eden bir enflasyon canavarı ile karşı karşıyayız. Bu canavarı besletip büyüten de mevcut iktidardan başkası değildir. Enflasyon yangını her ay büyürken iktidar ise bu yangını sadece seyretmektedir." görüşünü savundu.

Dünyada 171 ülkenin Türkiye'den daha düşük enflasyon oranına sahip olduğunu aktaran Ağbaba, "Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa'da birinci, G20 ülkeleri arasında ise Arjantin'den sonra ikinci sıradadır. Dünya'da ise 14. sırada yer alan Türkiye'ye göre, 12,31 enflasyon yüzdesi ile Gine, 10,3 ile Gana ve 5,76 ile Kenya gibi ülkeler bizden daha düşük enflasyon oranına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.