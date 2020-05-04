CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumundadır.

CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumundadır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, nisan ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından yüzde 10,94 olarak açıklandığını anımsattı.

Enflasyon verilerinde en çok artışın yine temel gıda ve besin maddelerinde olduğuna dikkati çeken Ağbaba, koronavirüs nedeniyle çarşı ve pazarda görülen fahiş fiyatların vatandaşların sofrasındaki lokmayı her geçen ay azalttığını belirtti.

Ağbaba, nisan ayında temel gıda ve besin maddelerindeki enflasyon oranının geçen aya göre yüzde 2,5 artarak yüzde 11,28'e yükseldiğini ifade ederek, şunlar kaydetti:

"Fakirin fukaranın yıllardır sofrasındaki temel gıdalar bile artık lüks olmaya başlamıştır. Aylık artış kuru soğanda 37,50 patateste 31 yumurtada 14,96 olmuş durumdadır. Bu gidişle içerisinde bulunduğumuz ramazan ayında yurttaşlar iftar sofrasına yiyeceklerini ya tane alacak ya da hiç almayacak duruma gelecektir. Yurttaşlarımızın her gün yatağına yarı aç girmesinin nedeni iktidarın bu sorumsuz ve hesapsız tavrıdır. Çalışana 1177 TL'yi reva görenler hiç utanmayacak mı? Hayat pahalılığı sürekli olarak artarken ve neredeyse alım gücü yarı yarıya azalmışken iktidar geçtiğimiz haftalarda ülkedeki milyonlarca çalışanı 1177 TL'ye mahkum etmişti. Şimdi bu insanlar değil kirasını, faturasını ödemeyi evine ekmek bile götüremeyecek duruma geldiler.

Yıllar önce bu ülkede kirasını, faturasını ödeyemeyen vatandaşlarım var diyenler, şimdi ülkedeki milyonlarca yurttaşı bir dilim ekmeğe muhtaç ettiler. Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumundadır. Avrupa'da pandemi sürecinde etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde enflasyon yüzde 1 seviyesindedir. Enflasyon Moldova'da dahi yüzde 6 seviyesindedir. Ayrıca Türkiye dünya genelinde enflasyon oranları liginde 3. dünya ülkeleri ile yarışmaya devam etmektedir. Türkiye'ye göre enflasyon oranı yüksek olan ülkeler Zimbabve, Sudan, Etiyopya gibi ülkelerdir. 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri haline getirdik.' diyenler ne yazık ki Türkiye'yi 3. dünya ülkelerinin seviyesine getirmişlerdir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:48 Kaynak: AA


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