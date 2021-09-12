CHP'li Ağbaba'dan salgından etkilenen esnafın durumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "salgın tedbirleri süresince sürekli aç kapa yapılan, gelir kaybına göre hibe desteği verilmeyen ve bunun yerine banka kredilerine muhtaç hale getirilen esnafın ayakta durmakta zorlandığını" ifade etti.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yüzde 21,7'lik büyüme olduğu bu dönemde 61 bin 736 esnafın kepenk kapattığını, 2021'in Ocak-Ağustos döneminde 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesinin de iflas ederek kapandığını savundu. Kapanma sürecinin bitmesiyle tekrar işlerinin düzeleceğini düşünen esnafın geçmiş borçların altında ezilmeye devam ettiğini anlatan Ağbaba, "Salgın tedbirleri süresince sürekli olarak aç kapa yapılan, gelir kaybına göre hibe desteği verilmeyen ve bunun yerine banka kredilerine muhtaç hale getirilen esnaflar ayakta durmakta zorlanıyor. Öyle ki bu durum resmi verilere dahi yansımış durumdadır." ifadesini kullandı.

Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre yılın ilk 8 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının 61 bin 736'ya yükseldiğini, bu iflasların 21 bin 731'inin ise normalleşme sürecinin başladığı haziran ve ağustos aylarında yaşandığını aktardı.

TESK verilerine göre ise bu yıl ocak-ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkar sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 185 bin 126 olduğunu belirten Ağbaba, normalleşme süreci ile şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de iflasların devam ettiğini kaydetti.

TOBB'un Ticaret Sicil istatistiklerine göre bu yıl ocak-temmuz döneminde toplam 9 bin 105 şirketin tasfiye edildiğini, 18 bin 491 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesinin kapandığını, 21 bin 240 şirketin de resen kapatıldığını ifade eden Ağbaba, bu dönemde toplam 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesinin kapandığını aktardı. Ağbaba, "TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi sözde yüzde 21,7 oranında büyürken, esnaflara ve şirketlere bu büyümeden sadece iflas düşmüş oldu." ifadesine yer verdi.