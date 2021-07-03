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CHP'li Ağbaba, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti - Son Dakika

CHP'li Ağbaba, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti

03.07.2021 16:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik karara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik karara tepki gösterdi.

Ağbaba, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çiftçilerin en büyük problemlerinin başında sulama ve girdi fiyatlarının yüksek olması geldiğini söyledi.

TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik karara tepki gösteren Ağbaba, "Sulama yapan çiftçinin sorunu neyse Sivas'taki arkadaşlarımızın sorunu da bu. TEİAŞ özelleştirilirse bilin ki hem elektrik fiyatları çok artacak hem de belki devletin en önemli kurumlarından biri özelleşmiş ve devletin elinden çıkmış olacak." dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde elektrikle ilgili problemler olduğunu savunan Ağbaba, özellikle köylerde çok yoğun sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Toplantıda söz alan bazı vatandaşlar, tarım ve hayvancılıkla ilgili taleplerini dile getirirken, bazıları CHP'yi eleştirdi.

Toplantıya CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, İzmir Milletvekili Sevda Kılıç ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kübra Küçükönder, Veli Ağbaba'ya kendi yaptığı karakalem resmi hediye etti.

Ağbaba ve beraberindekiler, Şarkışla Hayvan Pazarı'nda besicilerin sıkıntılarını dinledi, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ve müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti.

CHP'li Ağbaba, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti
CHP'li Ağbaba, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti
CHP'li Ağbaba, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti
CHP'li Ağbaba, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Şarkışla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti - Son Dakika


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