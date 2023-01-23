CHP'Lİ AĞBABA DEMOKRASİ İTTİFAKININ SANDIKTA KURULACAĞINA HİÇ KUŞKU DUYMUYORUM - Son Dakika
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CHP'Lİ AĞBABA DEMOKRASİ İTTİFAKININ SANDIKTA KURULACAĞINA HİÇ KUŞKU DUYMUYORUM

23.01.2023 17:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, '6'lı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versin' açıklamasıyla ilgili olarak, 'Türkiye'nin gerçekleri ortada.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, '6'lı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versin' açıklamasıyla ilgili olarak, 'Türkiye'nin gerçekleri ortada. Özellikle 2018'de başlayan ekonomiyi çökerten, ahlakı yok eden, hukuku askıya alan bu sistemin bitmesi isteniyorsa en güçlü adayın desteklenmesi lazım. 'Demokrasi İttifakı'nın sandıkta kurulacağına hiç kuşku duymuyorum' dedi.

Tunceli'ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Millet İttifakı'na '6'lı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versin' açıklamasını değerlendiren Ağbaba, 'HDP bir siyasi parti. Aday çıkarıp çıkarmamak onların takdiridir. Ancak bizim önümüzde bir 2019 yerel seçimleri tecrübesi var. İstanbul'un alınması hayal bile edilemiyordu, Ankara'da 25 yıllık Melih Gökçek iktidarının yıkılamayacağı iddia ediliyordu ama bir 'Demokrasi İttifakı' kurarak İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de seçimler alındı. Türkiye'nin gerçekleri ortada. Özellikle 2018'de başlayan ekonomiyi çökerten, ahlakı yok eden, hukuku askıya alan bu sistemin bitmesi isteniyorsa en güçlü adayın desteklenmesi lazım. 'Demokrasi İttifakı'nın sandıkta kurulacağına hiç kuşku duymuyorum' diye konuştu.

'BİR ADAYDA UZLAŞILMASI GEREKİYOR'

Ağbaba, cumhurbaşkanlığı konusunda bir adayda uzlaşılması gerektiğini dile getirerek, 'HDP'nin kurmuş olduğu bir ittifak var, onlar çalışıyor. 6'lı masanın bir ittifakı var, o da çalışıyor. 6'lı masa önümüzdeki zamanda adayını açıklayacak. Ocağın sonunda önemli bir bildirgeyi de kamuoyuna paylaşacak. Herkesin ittifakı farklı ama cumhurbaşkanlığı konusunda hep birlikte, ülkede farklı çevrelerden muhafazakardan, Kürt seçmenine, milliyetçi seçmene, sosyal demokrat seçmenin birleşeceği bir adayda uzlaşılması gerekiyor. Umarım sandıkta Türkiye'de demokrasiyi, hukuku, insan haklarını, barışı ve özgürlüğü savunan herkes ve yoksullaşma sürecini bitirecek bir adayın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Pervin Buldan, Veli Ağbaba, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'Lİ AĞBABA DEMOKRASİ İTTİFAKININ SANDIKTA KURULACAĞINA HİÇ KUŞKU DUYMUYORUM - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'Lİ AĞBABA DEMOKRASİ İTTİFAKININ SANDIKTA KURULACAĞINA HİÇ KUŞKU DUYMUYORUM - Son Dakika
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